Gram altın için çılgın senaryo! Duyanlar "Yok artık" diyor

Altın fiyatlarındaki düşüş sonrası kuyumcularda yoğunluk yaşanırken, İslam Memiş 2026’da sert dalgalanmaların süreceğini ve gram altının uzun vadede 10 bin TL seviyelerine yaklaşabileceğini ifade etti.

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarının ardından sert şekilde geriledi. Düşüşü fırsat bilen vatandaşlar kuyumculara akın ederken, piyasalarda yoğunluk yaşandı.

Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı televizyon programında altın piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Memiş, fiyatlardaki ani düşüşün hem yatırımcıları hem de kuyumcuları şaşırttığını ifade etti.

MAKAS ARALIĞI 300 LİRAYA ÇIKTI

Yoğun talep nedeniyle piyasada ürün sıkıntısı yaşandığını belirten Memiş, paketli gram altın, çeyrek ve yarım altın gibi ürünlerin bulunamadığını söyledi. Alım-satım makas aralığının da ciddi şekilde açıldığını vurgulayan Memiş, “Normalde 20-30 lira olan makas aralığı 250-300 liraya çıktı” dedi.

“FIRSAT KAÇMADI” UYARISI

Fiyatlardaki gerilemenin panik yaratmaması gerektiğini dile getiren Memiş, yatırımcılara sakin olmaları çağrısında bulundu. Memiş, “Fırsatlar kaçmadı, geçmedi. Vatandaş yine düşük fiyattan altın alma imkânı bulur” ifadelerini kullandı.

Altın fiyatlarının gün içinde 300-400 dolar aralığında dalgalanabildiğini belirten Memiş, piyasaların Trump’ın açıklamalarına göre yön bulduğunu ve savaş kaynaklı manipülasyonların sürdüğünü söyledi.

GRAM ALTIN İÇİN 10 BİN TL BEKLENTİSİ

Yıl geneline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, gram altın fiyatlarının uzun vadede yükseliş trendini sürdüreceğini ifade etti. Memiş, gram altının 10 bin TL seviyelerine yaklaşabileceğini öngördüğünü dile getirdi. Ancak yatırımcılara uyarılarda bulunan Memiş, kısa vadede yüksek kazanç beklentisinin gerçekçi olmadığını belirterek, “2026 yılı manipülasyon yılı. Yıl sonuna kadar her ay bu sert dalgalanmaları göreceğiz” dedi.

* BU BİR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR 

