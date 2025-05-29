YOİKK 2025 Eylem Planı Hakkında Açıklama Yayımladı

YOİKK'TEN TOPLANTIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen 2025 yılının ilk Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu toplantısına ilişkin YOİKK'ten yapılan yazılı açıklamada, "2024 yılı ve yeni dönem YOİKK Eylem Planı çalışmaları, Dünya Bankası Business Ready Eylem Planı, Meslek Yüksekokulları Mevcut Durum Analizi ve Mesleki Eğitim Yol Haritası hususlarında değerlendirmelerde bulunulmuştur. Kamu ve özel sektör arasında verimli bir istişare platformu olma niteliğini sürdüren YOİKK, iş dünyasının öncelikleri doğrultusunda katılımcı bir anlayışla çalışmalarını şekillendirmektedir. Yatırım süreçlerini iyileştirici, cari açığı azaltıcı, ikiz dönüşümü hızlandırıcı, mesleki eğitim ve istihdam ilişkisini güçlendirici, mal ve hizmet ihracatını kolaylaştırıcı hususlara odaklanan 'YOİKK Eylem Planı' çerçevesindeki çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda 2024 Eylem Planında yer alan 57 eylemden 37 tamamlanmış, kalan eylemlerden 17'sinde ise yüzde 60'ın üzerinde bir tamamlanma oranı sağlanmıştır" denildi.

'26 EYLEM HAYATA GEÇİRİLDİ'

2024 yılı Ağustos ayında gerçekleştirilen son kurul toplantısından bu yana ise 26 eylem kapsamında tedbirlerin hayata geçirildiği belirtilerek, "Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile; ön tahsis, arsa tahsisi, tahsis süre uzatımları gibi konulara ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Böylelikle sanayicilerimize-OSB'lere ön tahsis başvuruları ile kamulaştırma ve altyapı finansmanını karşılayabilme imkanı sağlanmıştır. Sanayi Alanları Master Planının oluşturulması kapsamında ülke ölçeğinde uygun yatırım yeri tespit çalışmaları yapılmıştır. Teknoloji alanında kritik uzmanlıklara sahip yeteneklerle yenilikçi iş modelleri ve teknolojiye dayalı çalışmaları olan tekno-girişimlerin ülkeye çekilmesi amacını taşıyan Türkiye Tech Visa Programı uygulamaya alınmıştır. İlgili tebliğde yapılan değişiklikler ile; Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına (GSYF) ilişkin yurt dışı yatırımların limiti artırılmış, girişim şirketlerine ileri vadede ortak olma hakkı veren ya da verecek sözleşmeler yoluyla yapılan yatırımlar girişim sermayesi yatırımı olarak kabul edilmiştir. Dijital ve yeşil dönüşüm mesleklerindeki aktif işgücü programları uygulanmaya başlanmıştır. Türkiye Stratejik ve Kritik Hammadde Raporu yayımlanmıştır. Türkiye Nadir Toprak Elementleri Teknolojileri Stratejisi ve Eylem Planı kurum görüşleri sonrasında yayımlanmak üzere hazırlanmıştır. Türkiye'de etki yatırımcılığının gelişimini hızlandıracak strateji ve politika önerileri katılımcı bir anlayışla tespit edilmiştir. E-Devlet üzerinde e-Tebligat bütünleşik hizmetinin Haziran 2025'te açılmasına ilişkin hazırlıklar tamamlanmıştır. Enerji ve madencilik yatırımlarında kamu kurumlarından alınması gereken izin süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik mevzuat çalışmalarında son aşamaya gelinmiştir" ifadelerine yer verildi.

'2025-2026 HEDEFLENEN EYLEMLER ŞEKİLLENDİRİLDİ'

12'nci Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi çerçevesinde yatırım teşvik politikaları yeniden ele alındığı belirtilen açıklama, şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda ülkemizin üretimine, istihdamına, ihracatına ve yatırımlarına güç katacak yeni teşvik sisteminin devreye alınmasına yönelik çalışmalar tamamlanmıştır. Yeni dönem Eylem Planında yer alan hususlar iş dünyası ve kamu kurumlarından tüm paydaşlarımızla birlikte ortak bir anlayışla belirlenmiştir. 2025-2026 döneminde gerçekleştirilmesi hedeflenen eylemler belirli ana temalara odaklanılarak şekillendirilmiştir. Bu kapsamda, yargı süreçlerinin iyileştirilmesi, yeni yatırım alanlarının oluşturulması, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, yüksek teknolojili yatırımların teşviki gibi başlıklar öne çıkmaktadır. Ayrıca, yeşil dönüşüm/sürdürülebilirlik politikalarının yürütülmesi, lojistik ve teknolojik altyapının geliştirilmesi, finansmana erişim imkanlarının artırılması da hedeflenmektedir. YOİKK paydaşlarının nihai görüşleri çerçevesinde son şeklini alacak olan 2025 Eylem Planına ilişkin çalışmalar ilgili kurum/kuruluşlarımızın sorumluluğunda yürütülecek olup gelişmeler, geçmiş dönemde olduğu gibi YOİKK sekretaryası tarafından aylık olarak takip edilecektir."

ANKARA,