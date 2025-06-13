YKS Öncesi Öğrenciler İçin Duygusal Destek Önerileri

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğa Koleji Lise Rehberlik Bölüm Başkanı Ernur Erian, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yaklaşırken öğrencilerin stresini azaltmak için ailelerin duygusal destek vermesinin önemini vurguladı. Erian, öğrencilerin routine'lerini değiştirmemeleri ve zihni dinlendirecek aktivitelere yönelmeleri gerektiğini belirtti.

Doğa Koleji Lise Rehberlik Bölüm Başkanı Ernur Erian, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) kısa bir süre kalması nedeniyle öğrencilerin stres yaşayabileceğini, ailelerin onlara vereceği duygusal desteğin kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Kolejden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ernur Erian, öğrencilerin bir yılı aşkın süredir büyük bir emek ve çabayla bu sürece hazırlandığını, kalan dönemde bilgi üzerine yoğunlaşmak yerine zihni dinlendirmek, bedeni güçlendirmek ve motivasyonu korumak gerektiğini aktardı.

Sınav haftasına girerken, öğrencilerin hem akademik hem de psikolojik dayanıklılıklarını desteklemenin en öncelikli hedefleri olduğunu vurgulayan Erian, öğrencilerin rutinlerini çok fazla değiştirmemesi gerektiğini ifade etti.

Erian, öğrencilere, "Uyku düzeninizi bozmadan, sabah kalkış ve akşam yatış saatlerini sabitleyin. Beslenme düzeninizi koruyun, ağır ve sizi rahatsız edecek yiyeceklerden kaçının. Özellikle sınavla ilgili olumsuz içerikler, zihinsel stresi artırabileceği için sosyal medya ve haber akışından uzak kalın." tavsiyelerinde bulundu.

Bu dönemde zihni dinlendirecek yürüyüşlerin, hobilere vakit ayırmanın veya rahatlatıcı sohbetlerin öğrencilere daha iyi geleceğini aktaran Erian, kalan günlerde bilgileri gözden geçirmek yerine, güven duygusunu artıracak başarı anlarına odaklanılmasının önemine değindi.

Erian, "Unutmayın, bu sadece bir sınav. Hayatınızın tek belirleyicisi değil. Kendinize güvenin, şimdiye dek başardıklarınızı hatırlayın ve sınav günü elinizden gelenin en iyisini yapmaya odaklanın. Gerisi zaten gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Duygusal destek vermek en az akademik destek kadar önemli"

Bu süreçte öğrencilerin yanı sıra velilerin de yoğun bir duygusal deneyim yaşadığını kaydeden Erian, sınav öncesinde çocuğun yanında olmanın ve ona duygusal destek vermenin, en az akademik destek kadar önemli olduğunu vurguladı.

Bu dönemde velilerin sergileyeceği tutumun çok önemli olduğunu aktaran Erian, "Bu tutum, öğrencinin sınavla başa çıkma becerisini ve genel psikolojik dayanıklılığını doğrudan etkiler. Sınav bir sonuç değil, bir başlangıç. Çocuğunuzun hayatını bu sınava indirgemeyin. Onun kim olduğunu, sadece bu sınavın belirlemeyeceğini hissettirin. 'Sana güveniyorum.' gibi iyi niyetli cümleler bazen beklenti baskısı yaratabilir. Onun yerine, 'Ne kadar emek verdiğini görüyorum. Bu emeğin mutlaka karşılık bulacaktır.' gibi cümlelerle destek olun." ifadelerini kullandı.

Velilerin beden dili, ses tonu ve sözlerinin birbiriyle uyumlu olması gerektiğine işaret eden Evian, şunları kaydetti:

"Gençler, sözlerden çok, o sözlerin nasıl söylendiğine odaklanır. Eleştirileriniz bile yol gösterici nitelikte olsun. Sınav haftasında birlikte yürüyüşe çıkmak, sohbet etmek ya da sakinleştirici bir etkinlik yapmak, çocuğunuza iyi gelecek. 'Sen çok zekisin, kesin yüksek alırsın.' gibi cümleler, öğrencide baskı yaratabilir. Zeka değil, süreç ve emek öne çıkarılmalı. Günlük yaşamda büyük değişiklikler yapmayın. Her şey normal seyrinde devam etsin ki çocuğunuz kendini güvende hissetsin. Çocuğunuz hala bir ergen. Sınav maratonunda da duygusal ihtiyaçları, iniş çıkışları olabilir. Sabır ve anlayış çok kıymetli."

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
İsrail'den İran'a yeni saldırı! Tebriz Havalimanı vuruldu

İsrail'den İran'a yeni saldırı! Bölgenin en büyük Türk şehri vuruldu
İsrail İran'a saldırdı, Tahran'dan misilleme geldi

Orta Doğu yangın yeri! İsrail'in 300 saldırısına İran'dan misilleme
Ortadoğu'da savaş çanları! İsrail ve İran arasındaki çatışmada 3 ülke tarafını açıkça belli etti

İsrail mi İran mı? Tarafını net bir şekilde belli eden 3 ülke var
Süper Lig devi Merih Demiral için kolları sıvadı

Süper Lig devine imzayı attı atacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cansel Elçin'den esprili çıplak sahne açıklaması: Artık giyinik oynayamıyorum

Çıplak sahne itirafı damga vurdu! Eşinin tepkisini ilk kez anlattı
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı! Genç kadından 'başörtüsü' iddiası

Rezervasyonuna rağmen içeri giremedi! Genç kadından başörtüsü iddiası
Netanyahu saldırı öncesi Ağlama Duvarı'na Tevrat ayeti bıraktı

Netanyahu saldırı öncesi Ağlama Duvarı'na Tevrat ayeti bıraktı
Emre Mor'dan sürpriz transfer

Emre Mor'dan sürpriz transfer
Galatasaray'a transfer olan Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi

Leroy Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi
Netanyahu'dan İsraillilere 'Sığınak' uyarısı: Bedava savaş yoktur

Netanyahu'dan İsraillilere "Sığınak" uyarısı: Bedava savaş yoktur
Akaryakıta bir zam daha geliyor

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.