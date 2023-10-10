YK Enerji, maden sahasının geri kazanımı için TTKD ile anlaştı

Yeniköy Kemerköy Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (YK Enerji), madencilik faaliyetlerinin tamamlandığı 600 hektarlık alanda yapmayı planladığı maden sahasının geri kazanımı çalışmalarını izlemek ve kamuoyuna raporlamak üzere Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) ile bir anlaşmaya imza attı. Dernek, maden sahasının rehabilitasyon ve ağaçlandırma çalışmalarını tam yetki ile izleyecek ve gelişmeleri dönemsel olarak kamuoyuna raporlayacak.

Yeniköy Kemerköy Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (YK Enerji), Muğla'nın Milas ilçesinde kapatılan maden sahasının rehabilite edilerek yeniden doğaya kazandırılması için çalışmalara başladı. YK Enerji, 600 hektarlık alanda yapmayı planladığı maden sahası rehabilitasyonunu tam yetkiyle izlemek ve raporlamak üzere 1955 yılından bu yana yurt dışı ve yurt içinde birçok çevre projesine imza atan TTKD ile anlaştı. TTKD uzmanları çalışmaların bilimselliğini, bölgeye uygunluğunu, takvimin belirlenen şekilde sürdürüldüğü gibi konuları takip edecek. Geri kazanım çalışmaları, bölgenin iklim ve bitki örtüsü yapısına uygun ve yöre halkının beklentileri doğrultusunda tarımsal kalkınma amaçları etrafında gerçekleştirilecek.

"Yaptığımız çalışmalar izlenebilir ve ulaşılabilir olacak"

YK Enerji olarak sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında gerçekleştirilecek bir çalışmanın ilk adımını attıklarını belirten YK Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık, "Görevi yeni devraldığımız şu günlerde biliyoruz ki önümüzde uzun bir süreç var. Bu süreçte doğru adımları atmak, sorumluluklarımızı bilinçli bir şekilde yerine getirmek için TTKD'nin 70 yıllık deneyiminden faydalanacağız. Anlaşmamız kapsamında TTKD bizi izleyecek, yönlendirecek ve bağımsız bir kurum olarak gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacak" diyerek sözlerini şöyle tamamladı: "Yaptığımız çalışmalar izlenebilir ve ulaşılabilir olacak. Bu anlayışla başta yöre halkı olmak üzere tüm paydaşlarımızla şeffaf ve açık bir iletişim yürütüyoruz ve yürütmeye de devam edeceğiz"

TTDK bilim heyeti projeyi izleyecek ve YK Enerji'yi yönlendirecek

TTKD'nin kurulduğu günden bu yana ülkemizin hem faunasını hem de florasını korumak ve geliştirmek amacıyla çok projeye imza attığını belirten TTKD Derneği Başkanı Ali Rıza Koç, "Bilim heyetimiz, YK Enerji'nin yapacağı maden sahalarının doğaya kazandırılması projesinin takipçisi ve yönlendiricisi olacak. Uzmanlarımız çalışmaların bilimselliğini, bölgeye uygunluğunu, takvimin belirlenen şekilde sürdürüldüğü gibi konuları takip edecek. Dernek olarak dönemsel olarak çalışmaları şeffaf bir raporla kamuoyuna duyuracağız." dedi.

Geri kazanım projesi işin uzmanlarına emanet

Peyzaj planlama ve onarım çalışmalarını, imza törenine katılan Doç. Dr. Sultan GÜNDÜZ ve ekibi yürütecek. Planlama ve onarım çalışmalarına bütüncüllük, işlevsellik, devamlılık ve kapsayıcılık ilkelerinin uygulamaya yansıtılması çerçevesinde baktıklarını söyleyen Doç. Dr. Sultan GÜNDÜZ, yürüttükleri çalışmaların YK Enerji sorumluluk alanlarında yer alan eski maden sahalarının ekosistem bütünü temel alınarak gerçekleştirildiğini ifade etti.

İlk çalışma Hüsamlar maden sahasında başlıyor

2023 ve 2024 yıllarında çeşitli fazlardan oluşacak rehabilitasyon projesi kapsamında ilk olarak Hüsamlar maden sahası ile çalışmaları başlatılıyor. Sonraki fazlarda Kemerköy TS Kül Depolama Tesisi, Yeniköy TS Kapatılan Curuf Sahası, Kemerköy TS Arıtma Tesisi çevresi ve Pürenlitepe Göleti rehabilite edilecek. - MUĞLA