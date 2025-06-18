Yingfa Ruineng, SNEC 2023 Fuarında Yenilikçi Teknolojilerini Tanıttı

Solar Fotovoltaik alanında faaliyet gösteren Yingfa Ruineng, SNEC 18'inci Uluslararası Solar Fotovoltaik ve Akıllı Enerji Konferansı ve Fuarı katıldı. Şirket fuarda yeni teknolojilerini tanıttı.

11-13 Haziran tarihlerinde SNEC 18'inci Uluslararası Solar Fotovoltaik ve Akıllı Enerji Konferansı ve Fuarı Şanghay'da gerçekleştirildi. Küresel PV endüstrisinin en önemli etkinliklerinden olan fuara 95 ülke ve bölgeden 3 bin 500'ün üzerinde katılımcı iştirak etti. Yenilikçi teknolojisi, açık ve işbirlikçi tutumuyla fuarda katılan Yingfa Ruineng, sergi moduyla ilgi odağı oldu.

Yapılan açıklamaya göre fuarda şirket, geleneksel fuar katılım modeli kurulumundan vazgeçti ve yenilikçi bir şekilde 'tema etkinlikleri + hassas eşleşme' formatında bire bir görüşmelere dayalı bir model benimsedi. InFocus'un yenilikçi modeli, işletme için daha yüksek kalite ve daha derinlemesine ortak etkileşimi sağladı ve beklenenin çok ötesinde marka yayılımı ve pazar genişlemesi etkileri elde edildi. Yingfa Ruineng, şirketin gelecekte daha verimli ve düşük karbonlu bir pazar genişleme modeli keşfetmeye devam edeceğini söyledi. Aynı zamanda, şirket her zaman teknoloji araştırma ve geliştirmenin temel konumuna bağlı kaldı ve araştırma ve geliştirme yatırımlarını artırmaya devam ediyor. Şirket, küresel fotovoltaik endüstrisinin gelişimine yeni bir ivme kazandırmak için teknolojik yeniliklerle hareket etmeye, açık ekoloji ve kazan-kazan durumu kavramını korumaya, küresel stratejik işbirliğini derinleştirmeye devam edecek. - İSTANBUL