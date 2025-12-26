Haberler

TCMB "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı

Güncelleme:
TCMB'nin yayımladığı verilere göre, piyasa katılımcıları, hanehalkı ve reel sektör için 2025 yılı aralık ayı yıllık enflasyon beklentileri düşüş gösterdi.

Yıllık enflasyon beklentileri, aralıkta piyasa katılımcıları, hanehalkı ve reel sektör için geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

Buna göre, 2025 yılı aralık ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 0,14 puan azalarak yüzde 23,35'e, reel sektör için 0,90 puan azalışla yüzde 34,80'e, hanehalkı için 1,34 puan düşerek yüzde 50,90'a geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,30 puan azalarak yüzde 24,53 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
500

