Yıldız Demir Çelik ile Kocaeli Üniversitesi iş birliği protokolü imzaladı

Yıldız Demir Çelik ile Kocaeli Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Sanayi-üniversite iş birliği protokolü kapsamında sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm olmak üzere ortak Ar-Ge projeleri geliştirecek.

Öğrencilere staj imkanı, lisansüstü öğrencilerinin tezlerini bitirmeleri için teknik imkan sağlanması ve ortaya çıkan projelerle ilgili bilimsel yayınlar hazırlanması da projenin diğer hedefleri arasında yer alıyor. İki kurum arasındaki İş Birliği Protokolü, 19 Nisan 2022 tarihinde Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız ile Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü tarafından imzalandı.

AKADEMİK KURULUŞLARLA ÖNEMLİ İŞ BİRLİKLERİMİZ BULUNUYOR

İmza töreninde bir konuşma yapan Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, "Ülkemizin en büyük sanayi merkezlerinden biri olan Kocaeli, üniversite-sanayi iş birliği konusunda örnek çalışmalara imza atıyor. Yıldız Demir Çelik olarak başta Kocaeli Üniversitesi olmak üzere çeşitli akademik kuruluşlarla önemli iş birliklerimiz bulunuyor. Geleceğimiz olan gençlerimizin çok daha iyi bir eğitim almalarını sağlamak, sanayimizin akademi dünyasıyla birlikte yeni projeler ve ürünler geliştirmesine destek olmak, ülkemizin hedeflerine ulaşması açısından çok büyük önem taşıyor. Biz de geleceğin teknoloji, üretim ve sanayide olduğunun farkında olan küresel bir şirket olarak Kocaeli Üniversitesi ile ülkemizin geleceğine ve gençlerimize yatırım yapmaya devam ediyoruz. Faaliyetlerimizi bir üst seviyeye taşıyacak İş Birliği Protokolü ile hem şirketimizin Ar-Ge ekipleri hem de üniversitemizin değerli akademisyen ve öğrencilerinin sinerjisiyle örnek projeler ortaya çıkacağına inanıyorum"" dedi.

AR-GE ÇALIŞMALARINA YOĞUNLAŞACAĞIZ

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ise gençlerin iş hayatına hazırlanmasında özel sektörün rolünün önemli olduğunu belirterek, "Yıldız Demir Çelik ile imzaladığımız bu protokolle öğrencilerimiz hem kısa bir süre sonra atılacakları iş hayatını yakından tanıyacaklar hem de üniversite-sanayi iş birliği sayesinde araştırma ve geliştirme konusundaki çalışmalarımıza daha fazla yoğunlaşabileceğiz. Sanayi ve üniversitelerin güçlerini birleştirmesi öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve şirketlerin yetişmiş kadrolarının bir araya gelmesiyle çok daha katma değerli ürün ve çözümler ortaya çıkaracak. Yıldız Demir Çelik yönetimine bu vizyonlarından ve sağlayacağı katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Beş yıllık bir çalışmayı kapsayan protokol kapsamında Yıldız Demir Çelik ve Kocaeli Üniversitesi, birlikte yürüteceği bilimsel ve teknolojik araştırmalara yönelik proje çalışmaları yürütecek. Çalışmalar ışığında ortaya çıkacak Ar-Ge projeleri ve danışmanlık hizmetleri, öğrencilere staj imkanı gibi konularda da birlikte hareket edilecek.

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi