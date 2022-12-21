Yılbaşı öncesi Kırklareli'nde Bulgar yoğunluğu: Çuval çuval alıyorlar

Kırklareli'nde her hafta kurulan çarşamba pazarında yılbaşı öncesi Bulgar turist yoğunluğu yaşandı.

Turlarla ve kendi araçları ile Kırklareli'ne gelen Bulgar vatandaşlar kent merkezinde dolaştıktan sonra adresleri çarşamba pazarı oldu. Bulgar turistler, yılbaşı öncesi pazardan meyve, sebze, balık ve giyim gibi farklı alanda ihtiyaçlarını karşıladı. Pazarcı Mümin Gürler, Bulgar vatandaşların yılbaşı öncesi çuval çuval meyve sebze aldıklarını belirterek, "Bulgarlar çok güzel memleketimize geliyorlar. Çok güzel alışveriş yapıyorlar. Bulgarlar memleketimize, pazarımıza gelsin. Ceviz, muz, elma gibi birçok meyve ve sebzeleri çuval çuval alıyorlar" dedi.

Bulgarlar sayesinde esnafın yüzünün güldüğünü söyleyen Nurcan Özcan adlı vatandaş, Bulgarların ekonomiye katkıda bulunduklarını ifade etti.

Bulgar vatandaşların çok alışveriş yaptığını ifade eden pazarcı Sedat Şar ise, Bulgarları Kırklareli'nde davet etti.

Bulgar vatandaşların en çok meyve ve sebze aldıkları gözlemlendi. - KIRKLARELİ