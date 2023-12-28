Yılbaşı Hindisi Artık E-Ticaret Sitelerinde

Yılbaşı sofralarının özel tatlarından hindinin satışı, geleneksel pazar yerlerinden e-ticaret sitelerine taşındı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, geçmişte yeni yıl öncesinde şehir merkezlerinde de kurulan pazarlarda satılan hindi, artık hızlı tüketim talebini karşılamak amacıyla marketlerde, pişirmeye hazır şekilde tüketiciye sunuluyor.

Elektronik ticaretin gelişmesine paralel olarak hindi satışları da e-ticaret sitelerinde yapılmaya başlandı.

"Yılbaşına özel" ve "adrese teslim", "kapıda ödeme" ilanlarıyla tüketicilerle buluşturulan hindilerin ticareti, çoğunlukla toptan yapılıyor ve yetiştiriciler tarafından adrese ulaştırılıyor.

Bir hindinin ortalama fiyatı yaşına, kilogramına ve satıldığı şehre göre 1-5 bin lira arasında değişiyor.

Hindiler internette "genç", "organik köy", "gezen", "damızlık", "yılbaşı hindisi" gibi tanımlamalarla müşterilerin beğenisine sunuluyor. İlanlarda hindilerin fotoğraf ve videoları da görülebiliyor.

Hindi üreticisi Hasan Emekli, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinin Karagedik köyünde hindi yetiştiriciliği yaptığını ve hayvanlarını ya elden ya da e-ticaret üzerinden sattığını söyledi.

Bu yıl artan yem ve işçi maliyetlerinden dolayı hindi fiyatlarının pahalanması sebebiyle geçen yıllara göre satışların düştüğünü ifade eden Emekli, "Hindilerimiz 1000 ila 1500 lira arasında satılmaktadır. Bu işi 6-7 yıldır yaptığım için hindilerim, diğer arkadaşlarımınkine göre daha hızlı satılmaktadır." diye konuştu.

Hindi eti üretimi dalgalı seyir izledi

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, hindi eti üretimi 2019-2023 döneminde dalgalı bir seyir izledi.

2019'da 59 bin 640 ton seviyesinde bulunan hindi eti üretimi, 2021'de 51 bin 301 tona kadar geriledi. 2022'de 53 bin 646 tona çıkan üretim miktarı, bu yılın ocak-ekim döneminde ise 38 bin 812 ton olarak gerçekleşti.

2019-2023 yılları hindi eti üretimi miktarları şöyle: