Yıl sonu TÜFE beklentisi %42.96'ya yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından düzenlenen Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 42.04'ten yüzde 42.96'ya yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 39.09'dan, yüzde 37.78'e geriledi.

DÖVİZ KURU BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Aynı ankete göre cari yıl sonu döviz kuru beklentisi 40 liradan,40.02 liraya; 12 ay sonranın döviz kuru beklentisi ise 40.64 liradan, 41.15 liraya yükseldi.

BÜYÜME BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Anket katılımcıların, cari ay sonunda gecelik faiz oranı ile yüzde 45 seviyesindeki Merkez Bankası politika faizi de olan bir haftalık repo faizi tahminleri değişmedi. 2024 yılı büyüme tahmini ise yüzde 3.4'ten yüzde 3.2'ye geriledi. Bu kapsamda 2025 yılı beklentisinin de yüzde 3.9'dan yüzde 3.8'e indiği görüldü.