Yıl sonu kampanyalarıyla fiyatlar düştü! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller

Otomobil piyasasında rüzgar tersine döndü. Hükümetin aldığı tedbirler sonrası stok araçlar piyasaya çıkmaya başlarken, fiyatlar da duruldu. Çeşitli kampanyalar başlatan firmalar, yıl sonu olması nedeniyle fiyatlarda yüzde 20-25'e varan indirimler yaptı.

PİYASA YENİDEN HAREKETLENDİ

Fiyat düşüşü sonrası otomobil piyasası yeniden hareketlenmeye başladı. Araç satın almak isteyen bir çok kişi güncel fiyatları araştırıyor.

EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER

Sıfır otomobil almak isteyenler için firmaların yayınladığı listelerden en ucuz otomobilleri derledik. İşte markaların Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobilleri: