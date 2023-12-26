Yıl sonu kampanyalarıyla fiyatlar düştü! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
Hükümetin aldığı tedbirler ve stok araçların piyasaya sürülmesiyle otomobil piyasasında fiyat artışları dururken, indirim dönemi başladı. Yıl sonu nedeniyle kampanya başlatan firmalar fiyatları yüzde 25'lere kadar düşürdü. Şu an en ucuz sıfır otomobil 710 bin TL ile Hyundai i10. İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobillerin listesi.
Otomobil piyasasında rüzgar tersine döndü. Hükümetin aldığı tedbirler sonrası stok araçlar piyasaya çıkmaya başlarken, fiyatlar da duruldu. Çeşitli kampanyalar başlatan firmalar, yıl sonu olması nedeniyle fiyatlarda yüzde 20-25'e varan indirimler yaptı.
PİYASA YENİDEN HAREKETLENDİ
Fiyat düşüşü sonrası otomobil piyasası yeniden hareketlenmeye başladı. Araç satın almak isteyen bir çok kişi güncel fiyatları araştırıyor.
EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER
Sıfır otomobil almak isteyenler için firmaların yayınladığı listelerden en ucuz otomobilleri derledik. İşte markaların Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobilleri:
- Fiat Egea HB Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli: 854.900 TL
- Renault Clilo equilibre 1.0 SCe 65 hp: 852.000 TL
- Renault Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg: 837.900 TL
- Citroen C3 FEEL 1.2 PureTech 83 hp - 5 İleri Manuel: 825.200 TL
- Seat Ibiza 1.0 Evo 80 HP Style: 825.000 TL
- Hyundai i20 1.2 MPI 84 PS Jump Benzin Manuel: 799.000 TL
- Fiat EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HPBenzinli: 794.900 TL
- Fiat Panda City1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid-Benzinli: 792.900 TL
- Kia Picanto Feel 1.0L 67 PS AMT Benzin: 780.000 TL
- Yeni Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel: 710.000 TL