YHT Seferleri Yangın Nedeniyle Gecikti

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TCDD Taşımacılık AŞ, Bilecik ile Osmaneli istasyonları arasındaki yangın nedeniyle geciken Yüksek Hızlı Tren seferlerinin saat 23.20'de varış istikametine doğru hareket ettiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ, Bilecik ile Osmaneli istasyonları arasındaki yangın nedeniyle gecikme yaşanan Ankara ve İstanbul varışlı YHT seferlerinin 23.20'de varış istikametlerine doğru hareket ettiğini bildirdi.

Yüksek Hızlı Tren (YHT) demir yolu hattında tehlike oluşturması nedeniyle İstanbul ve Ankara'dan saat 19.30'da hareket eden Ankara ve İstanbul varışlı YHT seferlerinin, güzergah kontrolü amacıyla bekletildiği açıklandı.

TCDD Taşımacılık AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Sayın Yolcularımız, Bilecik-Osmaneli istasyonları arasında meydana gelen yangının, YHT demir yolu hattında tehlike oluşturması nedeniyle İstanbul ve Ankara'dan saat 19.30'da hareket eden Ankara ve İstanbul varışlı YHT seferleri, güzergah kontrolü amacıyla bekletilmektedir. Bu nedenle trenlerimizde gecikmeler yaşandı. Demir yolu hattının güvenli hale getirilmesine yönelik çalışmalar, yetkili ekipler tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

Trenler varış istikametlerine doğru hareket etti

TCDD Taşımacılık AŞ'nin, daha sonra yaptığı paylaşımda ise "Güzergah kontrolü tamamlanmış olup, bekleyen Yüksek Hızlı Trenlerimiz saat 23.20'de varış istikametlerine doğru hareket etmiştir. Yolcularımıza önemle duyurulur." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
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