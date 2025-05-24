YETGİM Açıldı: Gençler Geleceğin Yetkinlikleriyle Donatılacak

YETGİM Açıldı: Gençler Geleceğin Yetkinlikleriyle Donatılacak
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Pendik'te açılan Yetkinlik Geliştirme ve İstihdam Merkezi'nde, gençlerin nitelikli iş gücü olarak yetiştirilmesine ve istihdamın artırılmasına yönelik projeler hakkında bilgi verdi.

YETKİNLİK Geliştirme ve İstihdam Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır "Organize Sanayi Bölgeleri bünyesinde kurduğumuz 85 meslek lisesi 23 meslek yüksek okuluyla, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda, nitelikli teknik elemanları yetiştiriyoruz. Kalkınma Ajanslarımız aracılığıyla mesleki ve teknik eğitim alanında 623 projeye bugüne kadar 2,6 milyar lira destek sağladık" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Pendik'te Yetkinlik Geliştirme ve İstihdam Merkezi (YETGİM)'nin açılış törenine katıldı. Programda konuşan Bakan Kacır "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 22 yılda, üretimi ve teknoloji geliştirmeyi önceleyen yaklaşımla ülkemizi asra bedel kalkınma hamleleriyle buluşturduk. Yurdun dört bir yanını ulaştırmadan sağlığa, turizmden ticarete, teknolojiden savunma sanayine, güvenlikten tarıma kadar her alanda eserlerle, hizmetlerle adeta ilmek ilmek dokuduk. Adeta sıfırdan inşa ettiğimiz araştırma ve inovasyon ekosistemizle, altyapısı güçlü planlı sanayi alanlarımızla ve girişimcilik kültürü ve nitelikli insan kaynağıyla Türkiye'yi küresel üretim ve teknoloji geliştirme üssü haline getirdik" dedi.

'GENÇLERİMİZİ GELECEĞİN YETKİNLİKLERİYLE DONATIYORUZ'

Bakan Kacır, "Mevcut iş gücümüzün ve gençlerimizin geleceğin yetkinlikleriyle buluşmasını Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşımanın anahtarı olarak görüyoruz. Ülkemizin sahip olduğu genç ve dinamik nüfusu; yalnızca istatistiksel bir güç olarak değil, potansiyeli açığa çıkarılması gereken bir kalkınma kaldıracı olarak değerlendiriyoruz. Bu anlayışla, 10 model fabrikamızda, yalın üretim, dijital dönüşüm, ürün geliştirme ve enerji verimliliği başlıklarında, çalışanların bilgi ve becerilerini artırıyoruz. 'Sektör Kampüste' programımız ile üniversite öğrencilerine, sektör profesyonellerinin güncel bilgi ve deneyimleriyle zenginleştirilmiş dersler alma imkanı sunuyoruz. Milli Teknoloji Uzmanlık Programlarımızla; teknoloji geliştirme ve katma değerli üretim altyapımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda, gençlerimizi geleceğin yetkinlikleriyle donatıyoruz" dedi.

'NİTELİKLİ TEKNİK ELMANLAR YETİŞTİRİYORUZ'

Kacır, "İstanbul ve Kocaeli'de açtığımız 42 yazılım okullarımızda kendi kendine öğrenme esasıyla, gençlerimize ücretsiz yazılım eğitimi veriyor ve iş olanakları sunuyoruz. Organize Sanayi Bölgeleri bünyesinde kurduğumuz 85 meslek lisesi 23 meslek yüksek okuluyla, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda, nitelikli teknik elemanları yetiştiriyoruz. Kalkınma Ajansları'mız aracılığıyla mesleki ve teknik eğitim alanında 623 projeye bugüne kadar 2,6 milyar lira destek sağladık" ifadesini kullandı.

'GENÇLERİMİZİ İSTİHDAMA KAZANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

Bakan Kacır "Bugün açılışı için bir arada geldiğimiz Pendik Yetkinlik Geliştirme ve İstihdam Merkezi de sanayi ve hizmet sektörlerinde nitelikli iş gücü yetiştirme ve istihdamı artırma vizyonumuzun bir parçasıdır. İstanbul Kalkınma Ajansımı'zın 63 milyon lira desteğiyle hayata geçirilen merkezimizde 5 sınıf ve 2 atölye bulunuyor. Merkezimizde sunduğumuz eğitim altyapısıyla; otomasyon, kalite kontrol, endüstriyel yazılım, makine ve bilgisayar teknolojileri ile yalın mühendislik gibi, geleceğin üretim ekosisteminde kilit rol oynayan alanlarda gençlerimizin yetkinlik kazanmasını sağlıyoruz. Şu ana kadar 276 gencimizin eğitim aldığı proje kapsamında ilk fazda bin 500 gencimize eğitim vermeyi ve gençlerimizi istihdama kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

'SANAYİ VE TEKNOLOJİ KOLEJLERİ KURACAĞIZ'

Kacır, "Strateji Belgemiz doğrultusunda gerçekleştireceğimiz program ve projelerle; Eğitim modeli, üretim ve eğitim paydaşlarının desteğiyle şekillendirilecek, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine olanak sağlayacak Sanayi ve Teknoloji Kolejleri kuracağız. Sektörel yetkinlik haritaları oluşturarak, her ilin ve bölgenin öncelikli sektörlerine göre özelleştirilmiş eğitim programları geliştireceğiz. Dijital beceri eğitim programları ve yaşam boyu öğrenme fırsatlarıyla, beşerİ sermayenin dijital yetkinliklerini sürekli olarak güçlendireceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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