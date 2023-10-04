Yeşim Grup, Sürdürülebilirlik Ayı etkinliklerini büyük bir şenlikle tamamladı

Yeşim Grup, doğa dostu üretim ve sürdürülebilir çevre politikalarına odaklanarak düzenlediği Sürdürülebilirlik Ayı etkinliklerinin 3. yılını büyük bir şenlikle tamamladı. Etkinlik kapsamında iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve sosyal sorumluluk projelerine dikkat çekildi.

Yeşim'de Eylül'ün adı sürdürülebilirlik

BURSA - "Önce İnsan" felsefesiyle sürdürülebilir üretim, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve sosyal sorumluluk alanlarında örnek çalışmalar yürüten Yeşim Grup, 2021 yılından bu yana düzenlediği "Sürdürülebilirlik Ayı" etkinliklerinin 3'üncüsünü büyük bir şenlikle tamamladı.

Yeşim Grup, "Yeşil Fabrika" kimliğiyle doğa dostu üretim ve sürdürülebilir çevre politikalarına, iş sağlığı ve güvenliği ile sosyal sorumluluk projelerine odaklanarak 2021 yılından bu yana düzenlediği "Sürdürülebilirlik Ayı" etkinliklerini üçüncü kez gerçekleştirdi.

Ay boyunca hem firma içinde hem de firma dışında birçok farkındalık çalışması ile sürdürülebilirliğe dikkat çeken Yeşim Grup, 27 Eylül'de yaptığı şenlikle finali yaptı.

"Sürdürülebilirlik Ayı" etkinlikleri çerçevesinde 27 Eylül tarihinde, "Geleceği Koru, Sürdürülebilirliği Seç!" sloganıyla fabrika alanında düzenlenen organizasyona Yeşim Grup İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim VP Behiç Gülşen başta olmak üzere üst düzey yöneticiler ve çok sayıda Yeşimli katıldı. Organizasyon alanında birçok farklı noktada iş sağlığı ve güvenliği konusunda oyunlara ve uygulamalara katılan Yeşim çalışanları, firmanın birlikte ortak projeler ürettiği birçok sivil toplum örgütünün şenlik alanında açtığı stantları gezerek gönüllülük konusunda bilgiler aldı.

Firma genelinde bando gösterileriyle renkli bir şekilde başlayan etkinliğin açılışında konuşan Yeşim Grup İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim VP Behiç Gülşen, Yeşim olarak felsefelerinin "Önce İnsan" olduğunu vurgulayarak, "Bu anlayışımız istikametinde insanın sürdürülebilirliğini ve onlar için yapabileceklerimizi önceliklendiriyoruz. Kreşimizde, çalışanlarımızın çocuklarını geleceğe en güzel şekilde hazırlamak, insana ve çalışanlarımıza verdiğimiz önemin en güzel örneklerinden. Siz çalışanlarımızın işe sağlıklı gelmesini ve sağlıklı bir şekilde evlerine dönmesini sağlamak iş güvenliği noktasındaki önceliğimiz. Çevre konusunda da üzerimize düşeni yapıyor ve doğaya dost üretim yöntemlerine yöneliyoruz. Aynı zamanda topluma dokunan sosyal sorumluluk projelerimizle de liderlik ediyoruz." dedi.

Yeşim'in toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda gerçekleştirdiği çalışmalarla, Birleşmiş Milletler ve global markalar tarafından örnek gösterilen bir firma olduğunun altını çizen Gülşen, "Hep birlikte sürdürülebilir bir Yeşim oluşturmaya adım adım ilerliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.