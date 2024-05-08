Yeşilyurt'ta Kiraz Üreticilerine Tarım İlacı Dağıtıldı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde üretilen ve kendine has tadıyla bilinen coğrafi işaretli dalbastı kirazında sinekle mücadele için üreticilere tarım ilacı dağıtıldı.

Yeşilyurt Ziraat Odası ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinasyonunda kiraz sineğiyle mücadele kapsamında üreticilere Yeşilyurt Ziraat Odasında ilaç verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Yeşilyurt Ziraat Odasında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak adına çiftçi ve üreticilerin desteklendiğini söyledi.

Kiraz üreticilerinin sağlıklı ürün elde edebilmesi için ilaç dağıtımı yapıldığını kaydeden Akar, "Bizim teknik personellerin önerdiği şekilde üreticiler ilacı kullanacak. Çiftçilerin organik ve iyi tarıma yönelmesini istiyoruz. Kirazın en kaliteli şekilde sofraya gitmesi için ilaç dağıtımını yapıyoruz." dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, kirazın ilçenin marka değeri olduğunu, geçmiş yıllarda Kiraz Festivali düzenlendiğini belirterek, "Depremden sonraki dönemde şu an festivali yapamıyoruz. İlerleyen zamanda burayı, tarihi yapılarımızı ayağa kaldırdıktan sonra festivalimizi düzenleyeceğiz." dedi.

Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak ise ilçenin Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen yerlerden biri olduğunu, dağıtılan ilaçla birlikte kirazların sağlıklı ortamda yetişerek çiftçilere katma değer sağlayacağını kaydetti.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz da kirazda kaliteyi korumak için kiraz sineğiyle mücadelenin çok önemli olduğunu vurguladı.

Dağıttıkları ilacın 7 gün etki süresinin bulunduğuna işaret eden Solmaz, "İlaç atıldıktan sonra meyve yıkanıp yenilebilecek kalitede bir ilaç. Bu yıl geçen yıldan daha fazla ilaç dağıtacağız. Çünkü geçen yıl depremden dolayı bazı üreticiler şehir dışına çıkmıştı. Kaymakamımızın ve belediye başkanımızın desteğiyle gelecek yıl da ilaç dağıtımını devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Üreticilere bir hafta boyunca yaklaşık 1600 ton ilaç dağıtımı yapılacak.