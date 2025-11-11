Yeşilova Holding 50. Yılını Kutladı

Bursa'da faaliyet gösteren Yeşilova Holding'in kuruluşunun 50'nci yılı dolayısıyla basın toplantısı düzenlendi.

Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova, holding bünyesindeki otelde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Yeşilova Holding'in 1970'li yılların başında dünyanın ve Türkiye'nin çok hızlı değiştiği, çok ciddi sıkıntıların ve krizlerin yaşandığı senelerde doğduğunu, büyüdüğünü ve geliştiğini söyledi.

Otomotivin dünyadaki hızlı gelişimine ayak uydurmak adına da kendi bünyelerinde bir AR-GE bölümü kurduklarını vurgulayan Yeşilova, şunları kaydetti:

"AR-GE bölümü 2015 yılında alüminyum sektöründe Türkiye'nin ilk AR-GE merkezi unvanını aldı ve AR-GE merkezimiz bugün Avrupa Birliği projelerinde, Avrupa firmalarının ortak olduğu projelerde liderlik yapacak seviyede örnek bir merkez konumunda yolumuza devam ediyoruz. Bunların hepsini tek başıma yapmadım. Bu çalışmaların içinde bana en başında ilk önce eşim çok ciddi destek verdi. Bir süre sonra çocuklarım Yalçın ve Yasemin de bana destek oldular. Tabii ki Yeşilova çalışanları var. Onlarla beraber yükseldik. Bizlere güvenen, inanan, bizlerle beraber olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yeşilova'nın temelinde güven, dürüstlük, açıklık ve şeffaflık yatıyor."

Yeşilova İcra Kurulu Başkanı Ahmet Yalçın Yeşilova da holdingin 50 yıllık istikrarlı yolculuğuna değinerek, "İhsan Bey'in ilk işe başladığı günden itibaren hep yenilikleri takip eden, endüstrideki değişimi ve talebi takip eden ve kendini buna göre değiştiren, geliştiren bir şirket olduk. Bu sadece bugünün değil, geçmişin de ortak gerçeğidir. Bu yolculukta alüminyum bize hep eşlik etti. Faaliyetlerimizin çoğu alüminyumla ilgili ve alüminyumun etrafında olan faaliyetlerdir." dedi.

Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Yeşilova ise holdingin kadın istihdamı önceliği ve bünyesinde yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi verdi.