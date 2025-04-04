Yeşil eriğin fiyatını görenler inanamıyor

Son dönemlerde ürün fiyatlarındaki artış, tüketicileri şaşırtıyor. Yüksek enflasyon gerekçe gösterilerek uygulanan fiyat tarifesinde birçok ürün, değerinin çok üstünde fiyatlarla tezgahlarda yerini alıyor. Bu ürünlerin başında da gıda fiyatlaırı geliyor.

Gıda fiyatlarındaki tartışma gündemdeki yerini korurken sezonun ilk can eriği de tezgahlardaki yerini aldı. Ancak piyasada beklenmedik bir şekilde yükselen yeşil erik fiyatları, alıcıları büyük şaşkınlığa uğrattı.

KİLO İLE DEĞİL TANE İLE SATILIYOR

Sezonun ilk can erikleri toplanarak pazara sunulurken bir süper markette kap içine konmuş halde satılan sadece 3 adet eriğin fiyatının 179 lira 95 kuruş olduğu görüldü. Bu hesaba göre 1 adet yeşil eriğin fiyatı yaklaşık 60 liraya denk geliyor. Ayrıca 100 gram olduğu paket üzerinden hesaplandığında bir kilogram eriğin fiyatı bin 790 lira 95 kuruş yapıyor.