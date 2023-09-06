'Yeşil Altın' Antep Fıstığı Hasadı Başladı

Besni ilçesinde başlayan Antep Fıstığı hasadı, bölge ekonomisi için önemli bir gelir kaynağıdır. Hasadın iki farklı dönemde yapıldığı belirtilirken, bu yıl rekoltenin düşük beklendiği ifade edildi.

'Yeşil Altın' olarak bilinen Antep Fıstığının hasadı Adıyaman'ın Besni ilçesinde başladı.

Besni ilçesinin en önemli gelir kaynaklarından birisi olan Antep Fıstığı ilçede yaklaşık 200 bin dekarlık alanda üretiliyor.

Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, Antep Fıstığının bölge ekonomisi için çok önemli olduğunu belirterek, "Besni ekonomisinin önemli gelir kaynaklarından biri olan Antepfıstığı 200 bin dekarlık bir alanda üretimi yapılmaktadır. Antep Fıstığı iki farklı dönemde hasadı yapılır. Yeşil (boz) Ağustos ayı içerisinde Kırmızı (gevel) hasadı ise Eylül ortalarında başlayıp Ekim'in ilk haftalarına kadar sürmektedir. Antep Fıstığı hasadı sabahın erken saatlerinde başlayarak akşam saatlerine kadar devam eder. Kurutma işlemleri gerek bahçe içerisinde kurulan harmanlarda veya işleme tesislerinde temizliği yapıldıktan sonra kurumaya bırakılır. Kurutma işlemlerinin ardından üretici kendi depolarında veya lisanlı depolarda muhafaza etmektedir. Bu yıl rekolte düşük bekleniyor. Bahçede 200 ile 210 TL arasından alıcı buluyor" dedi. - ADIYAMAN