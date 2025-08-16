Yerli Üretim Karain Karpuzları Tarladan Sofralara Ulaşıyor

Oltu'nun Yusuf Ziyabey Mahallesi Osmanbey Sokak'ta bulunan Yıldıztekin Çiftliği'nde, yerli üretici Selami Yıldıztekin'in bu yıl ilk kez ektiği Karain karpuzları tarladan sofralara ulaşıyor. 10 yıldır karpuz üretimi yapan Yıldıztekin, bu sezon ürettiği dev karpuzlarla dikkat çekiyor.

Yıldıztekin, bu sezonun oldukça verimli geçtiğini ifade ederek, "En küçük karpuzumuz 10 kilogram, en büyüğü ise 24 kilograma kadar ulaşıyor. Karpuzlarımız hem taze hem de birinci sınıf ürünler olduğu için tüketicilerimiz tarafından büyük ilgi görüyor. 20 liradan satışa sunuyoruz, müşterilerimiz memnun kaldıkları için tekrar tekrar gelip alıyorlar" dedi.

Tamamen yerli üretim olan Karain karpuzları, hem büyüklüğü hem de lezzetiyle karpuz severlerden tam not alıyor. Yöre halkı, ithal ürünler yerine yerli üreticiyi desteklemek adına bu yıl Karain karpuzuna yöneldi.

Yıldıztekin'in tarlasında başlayan hasat, Oltu'da yerli tarımın gücünü bir kez daha gözler önüne sererken, bölge ekonomisine de katkı sağlıyor. - ERZURUM