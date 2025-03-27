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Yerköy'de Ramazan Ayında Örnek Dayanışma

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Yerköy Kale Mahallesi'nde, ismini vermek istemeyen bir hayırsever, Berat Bakkal'ın 150 bin liralık veresiye defterini kapatarak mahalle sakinlerine mutluluk getirdi. Bu anlamlı hareket, zor günler geçiren birçok aileye nefes aldırdı.

Yerköy'de Ramazan ayının maneviyatı, örnek bir dayanışma örneğiyle yaşandı. Kale Mahallesi'nde faaliyet gösteren Berat Bakkal'ın yaklaşık 150 bin liralık veresiye defteri, ismini vermek istemeyen bir hayırsever tarafından tamamen kapatıldı.

Mahalle sakinlerinin sevinçle karşıladığı bu anlamlı hareket, zor günler geçiren birçok aileye nefes aldırdı. Özellikle temel gıda alışverişlerini veresiye ile yapan vatandaşlar, bakkala gittiklerinde borçlarının silindiğini öğrenince büyük bir sevinç yaşadı.

Gizli hayırseverler, Ramazan ayı boyunca Yerköy'deki mahalle bakkallarını gezerek veresiye defterlerini tek tek topluyor ve borçları kapatıyor. Bu davranışın Berat Bakkal'da da gerçekleşmesi, mahallede büyük bir memnuniyet ve minnet duygusu oluşturdu.

Berat Bakkal'ın sahibi ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Yaklaşık 150 bin liralık veresiye vardı. Bu borçların çoğu temel ihtiyaçlardan oluşuyordu. Böyle bir iyiliğe vesile olmak bile bizi çok duygulandırdı. Allah razı olsun."

Yerköy'deki bu örnek dayanışma, Ramazan ayının ruhuna uygun şekilde mahalle kültürünü ve yardımlaşmayı bir kez daha hatırlattı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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