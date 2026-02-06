Haberler

2026 yerel kalkınma hamlesi teşvik programı yatırım konuları güncellendi

2026 yerel kalkınma hamlesi teşvik programı yatırım konuları güncellendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında 2026 yılı için Nevşehir ilinde öncelikli yatırım konuları belirlendi. Dondurulmuş patates üretimi, veri merkezi yatırımları gibi alanlarda girişimcilere teşvik ve destekler sunuluyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında 2026 yılı yatırım konuları güncellendi. Ahiler Kalkınma Ajansı, sorumluluk bölgesinde yer alan illerde yatırım ortamının geliştirilmesi ve yerel kalkınmanın güçlendirilmesi amacıyla programın tanıtım ve uygulama çalışmalarını sürdürüyor.

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı; bölgelerin sahip olduğu potansiyellerin değerlendirilmesi, atıl kaynakların ekonomiye kazandırılması ve yerel ihtiyaçların karşılanması yoluyla kalkınmayı yerelden başlatmayı hedefliyor. Program ile üretim ve teknoloji kapasitesinin artırılması, ithal girdilerin yerli imkanlarla üretilmesi ve tedarik zincirinin yerlileştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Bu kapsamda Ahiler Kalkınma Ajansı'nın faaliyet gösterdiği TR71 Bölgesi illerinden Nevşehir için 2026 yılına yönelik öncelikli yatırım konuları belirlendi.

Nevşehir ili için ilan edilen yatırım başlıkları Dondurulmuş patates ve patatesten katma değerli ürün üretimi, Veri merkezi yatırımları (kaya oyma), Nitelikli kültür endüstrileri yatırımları, Görsel/işitsel prodüksiyon ve stüdyo altyapısı yatırımları olarak belirlendi.

Belirlenen alanlarda yatırım yapacak girişimcilere program kapsamında önemli teşvik ve destekler sunuluyor. Yatırımcılara; %50 Yatırıma Katkı Oranı ile Vergi İndirimi, KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Yatırım Yeri Tahsisi, 8 yıl süreyle Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, gibi destek unsurları sağlanıyor.

Ayrıca yatırımcılara, yatırım tutarının yüzde 15'ine kadar nakdi destek veya yüzde 20'sine kadar faiz/kar payı desteği imkanı da sunuluyor.

Ahiler Kalkınma Ajansı, Nevşehir'de yatırım yapmayı planlayan girişimcileri bu fırsatlardan yararlanmaya davet ederken; yatırım süreçleri, teşvik başvuruları ve proje geliştirme konularında teknik destek vermeye devam ediyor.

Programa ve il bazlı güncellenmiş yatırım konularına ilişkin ayrıntılı bilgilere yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum

Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da

Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da
Düğünden dönenleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı! 13 ölü, 34 yaralı

Düğünden dönüyorlardı! Cesetleri otobüsten güçlükle çıkardılar
Epstein skandalı Starmer'a pahalıya patladı! Mağdurlardan özür diledi

Epstein skandalı Trump'tan önce onun kellesini alacak
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum

Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı

"Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı"
3 aday var! Fenerbahçe'de transfer için son gün çılgınlığı

3 aday var! Fenerbahçe'de transfer için son gün çılgınlığı