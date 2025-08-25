Yerel Kalkınma Hamlesi Programı Malatya'da Tanıtıldı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'nın amacı ve hedefleri açıklandı. Başkan Sadıkoğlu, programın yerel potansiyeli artırma ve il ekonomisini güçlendirme konusunda önemli bir rol oynayacağını vurguladı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda Yerel Kalkınma Hamlesi Programı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Malatya TSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, FKA Malatya Yatırım Destek Ofisi Birim Başkanı İsa Telimen ve TSO üyesi firmaların temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Başkan Sadıkoğlu, "Yerel Kalkınma Hamlesi Programı ilimiz için önem arz ediyor. Yeni teşvik programının amacı; bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması, yerel potansiyelin harekete geçirilmesi ve yerli üretim kapasitesinin artırılmasıdır. Ülkemiz ve dünya pazarı bizi kayısı üretim merkezi olarak biliyor. Zira biz Malatya olarak sadece kayısıyla değil, güçlü sanayi ve üretim altyapımızla da adımızdan söz ettirmek istiyoruz. Bu anlamda şehrimizi ve sanayimizi gerek mevcut yatırımların gelişmesi gerekse yeni yatırımların çekilmesiyle bir cazibe merkezi konumuna taşıma hedefimiz var. Yerel Kalkınma Hamlesi Programının bu hedefimize katkı sunacağını umut ediyoruz. Üretim iştahımızı, ihracatımızı ve ilimiz ekonomisini harekete geçirecek olan Yerel Kalkınma Hamlesi Programının ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
