YEKA RES-2025 yarışmalarında 6 proje için en iyi teklifler belli oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 6 proje için toplam 1150 megavatlık rüzgar enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları yarışmaları 30 şirketin katılımıyla yapıldı.

Bakanlığın düzenlediği YEKA RES-2025 yarışmalarında, kapalı mali tekliflerin açılmasının ardından 2 bin avro katılım bedeli üzerinden açık artırma usulüne geçildi.

Balıkesir, Kütahya, Aydın, Denizli ve Sivas'ta toplam 1150 megavat gücündeki 6 projenin elektrik bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla düzenlenen yarışmalarda tavan fiyat kilovatsaat başına 5,50, taban fiyat ise 3,50 avro/sent olarak belirlendi.

Bakanlık'ta yapılan yarışmalar kapsamında toplam 20 başvuruyla 110 megavat kapasite için yapılan "R25-Balıkesir-3 RES" yarışmasında en iyi teklifi 6. turda, kilovatsaat başına 3,50 avro/sent elektrik birim fiyatı ve megavat başına 312 bin avro katkı payıyla Eksim Enerji AŞ verdi.

Toplam 16 başvuruyla 120 megavat kapasite için yapılan "R25-Balıkesir-2 RES" yarışmasında ise 12. turda, kilovatsaat başına 3,50 avro/sent elektrik birim fiyatı ve megavat başına 218 bin avro katkı payıyla en iyi teklif Balıkesir Elektrik Yenilenebilir Enerji Üretim ve Satış AŞ'den geldi.

12 başvuruyla 160 megavat kapasite için gerçekleştirilen "R25-Balıkesir-1 RES" yarışmasında en iyi teklifi 9. turda, kilovatsaat başına 3,50 avro/sent elektrik birim fiyatı ve megavat başına 212 bin avro katkı payıyla Soma Enerji Elektrik Üretim AŞ verdi.

120 megavat kapasite için 11 başvuruyla gerçekleştirilen "R25-Kütahya RES" yarışmasında en iyi teklifi veren, 11. turda kilovatsaat başına 3,50 avro/sent elektrik birim fiyatı ve megavat başına 222 bin avro katkı payıyla İçdaş Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım AŞ oldu.

YEKA RES-2025 Yarışmaları kapsamında, 10 başvuruyla 140 megavat kapasite için gerçekleştirilen "R25-Aydın-Denizli RES" yarışmasında 6. turda, kilovatsaat başına 3,50 avro/sent elektrik birim fiyatı ve megavat başına 170 bin avro katkı payıyla Stone Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret AŞ en iyi teklifi verdi.

Toplam 500 megavat kapasite için 6 başvuruyla gerçekleştirilen "R25-Sivas RES" yarışmasında en iyi teklifi veren ise 6. turda, kilovatsaat başına 3,50 avro/sent elektrik birim fiyatı ve megavat başına 56 bin avro katkı payıyla Kanat Rüzgar Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret AŞ oldu.