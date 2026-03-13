Küresel Yenilenebilir Enerji İttifakı, ülkeleri yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırmaya çağırdı

Küresel ölçekte yenilenebilir enerji sektörünü temsil eden örgütlerin çatı kuruluşu Küresel Yenilenebilir Enerji İttifakı (Global Renewables Alliance), ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonucu enerji piyasalarında yaşanan fiyat şoklarının hükümetlerin yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırması için bir hatırlatıcı anlamına geldiğini bildirdi.

Küresel Yenilenebilir Enerji İttifakının "Yenilenebilir Enerji Eylem Planı" başlıklı açıklamasında, Orta Doğu'da yaşanan enerji krizinin, dünyanın fosil yakıtlara bağımlı enerji sisteminin kırılganlığını bir kez daha ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada, "Hükümetler, küresel ekonomiyi etkileyen petrol ve doğal gaz fiyat şoklarını kritik bir dönüm noktası olarak ele almalı ve yenilenebilir enerjiye geçişi acilen hızlandırmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Küresel enerji piyasalarını etkileyen 1970'lerdeki petrol şokları, 1990'lardaki Körfez Savaşı, 2022'de Rusya-Ukrayna savaşıyla yaşanan gaz krizi ve Orta Doğu'da yaşanan çatışmada aynı enerji krizlerinin tekrar ettiği vurgulanan açıklamada, "İthal edilen ve fiyatı oynak olan fosil yakıtlara bağımlılık, ekonomileri fiyat sıçramalarına, arz kesintilerine ve ekonomik ile siyasi istikrarsızlığa karşı son derece hassas hale getiriyor." ifadelerine yer verildi.

Dünyanın dörtte üçünün ithal fosil yakıtlara bağımlı olması nedeniyle bu yakıtlara bağımlılığın istihdam ve geçim kaynakları açısından ciddi risk oluşturduğu, uluslararası fiyat şoklarının ulusal ekonomilere hızla yansıdığı, enflasyonun tekrar artmasına neden olduğu kaydedilen açıklamada, petrol ve gazın elektrik üretimi, ısınma, ulaşım ve sanayinin temelini oluşturması nedeniyle enerjideki fiyat artışlarının hane halkı faturalarını yükselttiği, kamu maliyesi üzerinde baskı yarattığı ve işletmelerin rekabet gücünü zayıflattığı kaydedildi.

Açıklamada mevcut krizin, fosil yakıt bağımlılığının doğasında bulunan risklerin ve hükümetlerin yerli yenilenebilir enerjiye geçişi neden hızlandırması gerektiği konusunda açık bir hatırlatıcı olduğuna işaret edilerek, "Rüzgar, güneş, hidroelektrik, jeotermal ve diğer yenilenebilir kaynaklar yerel kaynaklara dayanır ve işletme maliyetleri daha istikrarlıdır. Bu da küresel enerji fiyatlarındaki oynaklığa maruziyeti azaltır. Yenilenebilir enerjiye, şebekelere ve depolamanın payının artması yönünde yatırım yapan ülkeler, krizlere daha dayanıklı olduklarını kanıtladı." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Yenilenebilir enerjinin kaynaklarının çeşitli çatışma ve savaşlardan kaynaklanan enerji krizi döngülerini kırabileceği belirtilen açıklamada, hükümetlere, izin süreçlerini kısaltma, şebeke ve depolama engellerini kaldırma, finansmanı hızlandırma ve sanayi ile iş gücü yatırımlarını artırma çağrısı yapıldı.