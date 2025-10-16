Haberler

Yeniköy Kemerköy Enerji, Küllerinden Doğ Projesi ile Sürdürülebilir Geleceğe Adım Atıyor

Yeniköy Kemerköy Enerji, döngüsel ekonomi temelli Küllerinden Doğ projesiyle Slag & Ash Trade Europe 2025 konferansında yer aldı. Proje, enerji sektöründe sürdürülebilirlik ve kaynak verimliliği hedefleri doğrultusunda, atıkları hammaddeye dönüştürmeyi amaçlıyor.

Yeniköy Kemerköy Enerji, 16-17 Ekim'de İstanbul'da düzenlenen Slag & Ash Trade Europe 2025 konferansında, döngüsel ekonomi temelli Küllerinden Doğ projesiyle yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yeniköy Kemerköy Enerji'nin döngüsellik ilkesini esas alan, Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim kapsamında hayata geçirilen proje, uluslararası düzeye taşındı.

Proje, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan Sorumlu Üretim ve Tüketim hedefine katkı sağlıyor ve enerji sektöründe döngüsel ekonomi uygulamalarına örnek teşkil ediyor. Proje kapsamında EN 13139: 2002 Fabrika Üretim Kontrol Uygunluk Sertifikası alınarak süreç uluslararası standartlara taşındı. Bakanlık onaylarının ardından Yeniköy Kemerköy Enerji, uçucu külü lisanslı alıcılara sunarak çevresel ve ekonomik fayda sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık, projenin enerji sektöründe döngüsel ekonominin bir örneği olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Odaklandığımız 6 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı'ndan (SKA) biri olan, SKA 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim kapsamında, atığı başka bir sektöre girdiye dönüştürürken, üretimin her aşamasında kaynakları verimli kullanmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir bir büyümeye hizmet ederken, kalkınma sürecini de katkı verecek örnek bir proje ortaya koyuyoruz. Termik santrallerimizde elektrik üretimi sırasında ortaya çıkan uçucu kül, cüruf ve alçıtaşı, geleneksel olarak depolama sahalarına gönderilmek yerine artık çimento ve hazır beton sektöründe alternatif hammadde olarak değerlendiriliyor. Bu sayede hem atık miktarı azalıyor hem de farklı üretim süreçlerinde kaynak kullanımı en aza indiriliyor."

Projeyle üretimin etkileri azaltırken kaynak verimliliğine odaklandıklarına dikkati çeken Işık, "Enerji üretimi gerçekleştirirken döngüsel ekonomiye destek oluyoruz. Her adımda etkimizi azaltmayı, ekonomik sürdürülebilirliği ve toplumsal faydayı birlikte düşünüyoruz. Küllerinden Doğ Projesi, bu vizyonun somut bir sonucu. Projeyle depolama sahalarına gönderilen atık miktarını düşürüp yerli sanayiye hammadde veriyoruz daha az kaynağın tüketilmesiyle sürdürülebilir endüstriye destek oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Işık, Yeniköy Kemerköy Enerji olarak çalışmalarının yalnızca enerji üretimine değil, kurum kültürüne, kalkınmaya ve bölgedeki tüm paydaşlara değer yaratmaya odaklandığını belirterek, şunları kaydetti:

"İSO 500 listesinde yer aldık, Muğla'nın en büyük üçüncü sanayi kuruluşu olduk. Türkiye'de KALDER tarafından verilen EFQM Sürdürülebilir Performans Ödülü ile mükemmellik yolculuğumuzu bir üst seviyeye taşıdık ve enerji üretim sektöründe dört yıldız yetkinlik belgesi almaya hak kazanan ilk şirket olduk. Geçtiğimiz ay Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından düzenlenen, Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde finalist olarak gösterilmek, sadece bizim için değil tüm ekosistemimiz için motivasyon kaynağı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
