Yeni yılda faturalar zamlanacak mı? Bakan Bayraktar net konuştu

Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yeni yılda faturalar zamlanacak mı?" sorusuna ocak ayında doğalgaz ve elektrikte bir fiyat düzenlemesi planlamadıkları, yıl içinde enflasyon hedeflerine göre ayarlamalar yapabilecekleri yanıtını verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da ekonomi basınıyla yaptığı görüşmede gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi.

FATURALARA ZAM GELECEK Mİ?

"Yeni yılda faturalar zamlanacak mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Bayraktar, ocak ayında doğalgaz ve elektrikte bir fiyat düzenlemesi planlamadıklarını yıl içinde enflasyon hedeflerine göre ayarlamalar yapabileceklerini açıkladı.

DEVLET DESTEĞİ DEVAM EDECEK Mİ?

2026'da elektrik ve doğalgaz faturalarına devlet desteğinin devam edip etmeyeceği konusunda da açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, 2025 yılında elektrik ve doğalgaz faturalarına 650 milyar liralık bir devlet desteğinin sağlandığını 2026 yılında bu miktarın elektrikte 282 milyar lira gazda da 91 milyar lira gibi olacağını anlattı.

Elektrikte uygulanan 'son kaynak tüketici tarifesi'nin doğalgazda da uygulanacağını belirten Bayraktar, "Belli bir miktar tüketimin üzerinde kalan vatandaşlar doğalgazda destek alamayacak. İl bazında farklı limitler uygulanacak. Ama bu kış bu uygulamanın başlamaması için çalışıyoruz" dedi.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI SÜRECEK Mİ?

Bakan Bayraktar kış saati uygulamasının devam edeceğini açıklayarak "Uygulamanın başladığı yıldan itibaren 113 milyar kilovat saat enerji tasarrufu sağladık. Ayrıca 27 milyar liralık bir enerji tasarrufu olmuş" diye konuştu.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıUğur Çolak:

Kısaca ve net olarak diyorki zam var EVET :((((((

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDavut YALANCI:

Ayarlamanıza saçayım. Neymiş de ayarlama yapacağız. Desene lan zam yapacağız diye. Maaşa gelince zam yaptık diye üç kuruşu abartırlar. Ama dünya vergi alıp her şeye geçirince ayarlama yaptık olsun. Ulan vatandaşı da ülkeyi de düşünen yok. Hepsi öyle ama. Ne sağ ne sol, hepsi yeme peşinde. Bizim halk da "yok benimki az yedi, seninki çok yedi. Biraz da bizimki başa geçip o yesin" kavgası yapmakta. Onlar mecliste halkı birbirine düşürür, kapı arkasında canciğer kendilerine neler çalabiliriz işbirli

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

