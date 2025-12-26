Yeni yılda faturalar zamlanacak mı? Bakan Bayraktar net konuştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da ekonomi basınıyla yaptığı görüşmede gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi.

FATURALARA ZAM GELECEK Mİ?

"Yeni yılda faturalar zamlanacak mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Bayraktar, ocak ayında doğalgaz ve elektrikte bir fiyat düzenlemesi planlamadıklarını yıl içinde enflasyon hedeflerine göre ayarlamalar yapabileceklerini açıkladı.

DEVLET DESTEĞİ DEVAM EDECEK Mİ?

2026'da elektrik ve doğalgaz faturalarına devlet desteğinin devam edip etmeyeceği konusunda da açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, 2025 yılında elektrik ve doğalgaz faturalarına 650 milyar liralık bir devlet desteğinin sağlandığını 2026 yılında bu miktarın elektrikte 282 milyar lira gazda da 91 milyar lira gibi olacağını anlattı.

Elektrikte uygulanan 'son kaynak tüketici tarifesi'nin doğalgazda da uygulanacağını belirten Bayraktar, "Belli bir miktar tüketimin üzerinde kalan vatandaşlar doğalgazda destek alamayacak. İl bazında farklı limitler uygulanacak. Ama bu kış bu uygulamanın başlamaması için çalışıyoruz" dedi.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI SÜRECEK Mİ?

Bakan Bayraktar kış saati uygulamasının devam edeceğini açıklayarak "Uygulamanın başladığı yıldan itibaren 113 milyar kilovat saat enerji tasarrufu sağladık. Ayrıca 27 milyar liralık bir enerji tasarrufu olmuş" diye konuştu.