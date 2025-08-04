Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Yürürlüğe Girdi

Sistem Global, 30 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve "Yeni Yatırım Teşvik Sistemi" olarak bilinen "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı" kapsamında sağlanacak teşvikleri değerlendirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni yatırım teşvik kararıyla başlayan yapısal dönüşümün, stratejik yatırım süreçlerinde eşik oluşturduğuna dikkati çeken Sistem Global, yürürlükten kaldırılan 2012/3305 sayılı kararla kıyaslandığında, yeni sistem, yatırım teşviklerinde yalnızca miktarı değil niteliği esas alan çok katmanlı modele geçiş sağladığını vurguladı.

Yeni sistem kapsamında yatırımcılar yatırımın türü, bölgesi, teknoloji yoğunluğu ve sürdürülebilirlik katkısına göre şekillenen üç ana programdan faydalanabiliyor. Programlar arasında yer alan "Teknoloji Hamlesi", "Yerel Kalkınma Hamlesi" ve "Stratejik Hamle Programı", Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi'nin öncelikleriyle uyumlu şekilde kurgulanıyor.

"Öncelikli Yatırımlar" ve "Hedef Yatırımlar" gibi sektörel teşvik sistemleriyle yatırım türleri detaylandırılıyor. Kararla, eski sistemdeki "genel teşvik" uygulamaları kaldırılıp artık yalnızca bu programlar kapsamında tanımlanmış sektörlerde ve faaliyet alanlarında yapılan yatırımlar teşvik kapsamına giriyor.

Yeni sistemin öne çıkan desteklerinden biri makine desteği oldu. 2 milyon lira ve üzerindeki makine-teçhizat yatırımlarına yüzde 25 nakit katkı sağlanıyor. Destek, Teknoloji Hamlesi ve Yerel Kalkınma Hamlesi programlarında 240 milyon liraya, Stratejik Hamle Programı'nda ise 180 milyon liraya kadar ulaşabiliyor.

Ancak Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) kullanacak firmalar, faiz/kar payı ya da makine desteğinden yararlanamıyor. Kararın EK-4'ünde yer alan listede bulunan makine ve teçhizat için ise yurt içinde üretilmiş olması kaydıyla makine desteği sağlanabiliyor.

Vergi indirimi oranı yüzde 60 olarak sabitlendi

Vergi indirimi oranı tüm programlar için yüzde 60 olarak sabitlendi. Yatırıma katkı oranları ise Teknoloji Hamlesi ve Yerel Kalkınma Hamlesi için yüzde 50, Stratejik Hamle Programı için yüzde 40, Öncelikli Yatırımlar için yüzde 30 ve Hedef Yatırımlar için yüzde 20 olarak belirlendi.

Ayrıca yatırım döneminde diğer faaliyet kazançlarına uygulanacak vergi katkı sınırı yüzde 80'den yüzde 50'ye düşürüldü.

Yeni sistemle birlikte teşvik bölgeleri "Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi" temel alınarak güncellendi. Tekirdağ 1. bölgeden 2. bölgeye, Gümüşhane ise 5. bölgeden 6. bölgeye alındı. Öte yandan Bozcaada ve Gökçeada, 6. bölge kapsamı dışına çıkarıldı.

Depremden yoğun etkilenen 65 ilçe için işveren SGK primlerinin 14 yıl, çalışan primlerinin ise 10 yıl boyunca bütçeden karşılanması sağlanıyor. Ayrıca 289 az gelişmiş ilçe için "bir ileri bölge" teşviki uygulanıyor. Bu ilçelerde OSB içinde yapılan yatırımlar, "iki ileri bölge" desteğinden faydalanabiliyor.

Yatırımların taşınmasını desteklemek amacıyla sistem kapsamında yeni bir "nakil desteği" de getirildi. 1. bölgeden 4., 5. veya 6. bölgelere taşınan imalat sanayi yatırımları, modernizasyon ya da kapasite artışı içermemesi koşuluyla teşvik kapsamına alınıyor.

Taşınan makine ve teçhizatın firma aktiflerinde en az 1 yıl bulunması ve en az 50 kişilik istihdam sağlanması gerekiyor. Bu şartların yerine getirildiği, yeminli mali müşavir raporuyla belgelenmek zorunda.

"Sistem, dönüşüme hazırlıklı olanı destekliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sistem Global Yatırım Teşvik Müdür Yardımcısı Didem Daracı, yeni yatırım teşvik sisteminin, yalnızca yatırım yapanı değil, stratejik düşüneni ve dönüşüme hazırlıklı olanı da destekleyen yapıya sahip olduğunu belirtti.

Özellikle teknoloji, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme gibi Türkiye'nin kalkınma gündeminde yer alan önceliklerin teşvik sisteminin merkezine yerleştirilmiş olmasının son derece kıymetli olduğunu aktaran Daracı, "Makine desteği gibi yatırımcıyı cesaretlendiren yeni destek türleriyle birlikte bu sistem, karar alma süreçlerinde hız ve güven yaratıyor. Türkiye'nin uzun vadeli üretim gücünü artıracak sistemin, doğru bilgilendirme ve yönlendirme ile işletmeler tarafından etkin bir şekilde kullanılmasını çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Daracı, danışan firmalarla yalnızca teknik yönlendirme sunmakla kalmadıklarını vurgulayarak, onlara, teşvik sistemine dahil oldukları tüm süreç boyunca karşılaşabilecekleri her türlü aksaklıkta çözüm odaklı yol arkadaşlığı sunduklarını kaydetti.