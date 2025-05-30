Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Sanayicilere Fırsatlar Sunuyor

Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Sanayicilere Fırsatlar Sunuyor
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TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım, yeni yatırım teşvik sisteminin sanayicilere sunduğu fırsatları ve destekleri değerlendirdi. Faiz, kar payı desteği ve makine desteği gibi unsurların büyük ölçekli yatırımları artıracağını belirten Yıldırım, KOBİ'lerin de desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

TÜRKİYE Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni 'Yatırım Teşvik Sistemi'ni değerlendirdi. Yıldırım, "Yeni sistem, sanayicilerimiz için önemli fırsatları beraberinde getiriyor. Faiz, kar payı desteği ve özellikle 'Makine Desteği' gibi finansman yükünü hafifleten unsurlar, büyük ölçekli yatırımların önünü açacak ve rekabet gücümüzü artıracaktır" dedi.

TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım 'Yatırım Teşvik Sistemi'ni değerlendirdi. Yıldırım, "Özellikle 'Genel Teşvik Sistemi'nin sonlandırılması ve 'Hedef Sektörler'e yönelik teşviklerin yoğunlaştırılması, ülkemizin kaynaklarını daha verimli kullanma ve katma değeri yüksek üretim alanlarına yönelme kararlılığının bir göstergesidir. Yeni sistem, sanayicilerimiz için önemli fırsatları beraberinde getiriyor. Faiz, kar payı desteği ve özellikle 'Makine Desteği' gibi finansman yükünü hafifleten unsurlar, büyük ölçekli yatırımların önünü açacak ve rekabet gücümüzü artıracaktır. Kurumlar Vergisi indirimi ve kademeli istihdam teşvikleri de yatırımcılarımızın maliyetlerini düşürerek daha fazla istihdam yaratmalarına olanak tanıyacaktır. Ancak, yeni sistemin 'hedef sektörler' dışında kalan alanlardaki teşvikleri kısıtlaması, bazı sanayicilerimiz için dikkatli bir analiz gerektirecektir. Yatırım planlarını yaparken, sektörlerinin bu yeni çerçeveye uygunluğunu titizlikle değerlendirmeleri ve gerekirse dönüşüm stratejileri geliştirmeleri önem arz ediyor" diye konuştu.

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Özellikle finansman desteği ve istihdam teşvikleri, KOBİ'lerimizin büyüme ve kapasite artırma iştahını canlandıracaktır. Bölgesel teşviklerin kademeli olarak artırılması ve özellikle depremden etkilenen bölgeler ile Cazibe Merkezleri programındaki illere yönelik ek destekler, KOBİ'lerimizin bölgesel kalkınmada daha aktif rol almalarını sağlayacaktır. Organize Sanayi Bölgeleri'nde yer alan KOBİ'lere verilen ek teşvikler de planlı sanayileşmeyi destekleyerek verimliliği artıracaktır. Yeşil ve Dijital Dönüşüm programları kapsamında sağlanacak destekler, KOBİ'lerimizin geleceğin teknolojilerine ve sürdürülebilirlik hedeflerine uyum sağlaması açısından hayati bir rol oynayacaktır. Bu destekler sayesinde KOBİ'lerimiz hem operasyonel verimliliklerini artırabilecek hem de yeni pazarlara erişim sağlayabileceklerdir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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