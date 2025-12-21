Haberler

TESK Başkanı Palandöken: "Yeni düzenleme ile esnaf ve sanatkarlarımız gerçek usulde vergilendirilecek"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, 2026'dan itibaren bazı illerde esnaf ve sanatkarların gerçek usulde vergilendirileceğini açıkladı. Düzenlemenin, serbest muhasebeci mali müşavirlerin yetkilerini zayıflatmadığını vurguladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yürürlüğe giren yeni düzenleme ile bazı illerde esnaf ve sanatkarlarımız 2026'dan itibaren gerçek usulde vergilendirilecek" dedi.

Esnaf ve sanatkarları ilgilendiren yeni vergi düzenlemesine ilişkin kamuoyunda farklı yorumların yapılması üzerine açıklama yapan TESK Genel Başkanı Palandöken, esnaf ve sanatkarlara ilişkin yeni vergi düzenlemesinde serbest muhasebeci mali müşavirlerle iş birliğinin esas alındığının belirterek, "Bizler, serbest muhasebeci mali müşavirleri esnaf ve sanatkarlarımızın en önemli paydaşlarından biri olarak görüyoruz. Yıllardır bu alanda başarılı bir iş birliği yürütülmektedir. Yeni vergi düzenlemesi ile hiçbir meslek grubunun emeğinin değersizleştirilmesi söz konusu değildir. Bu sürecin karşılıklı anlayış, ortak akıl ve iş birliğiyle yürütülmesinin hem esnafımız hem de ülkemiz için büyük önem taşıdığına inanıyoruz" diye konuştu.

Yeni vergi düzenlemesi ile esnaf ve sanatkarların gerçek usulde vergilendirileceğini ifaden eden TESK Başkanı Palandöken, "Yürürlüğe giren yeni düzenleme ile bazı illerde esnaf ve sanatkarlarımız 2026'dan itibaren gerçek usulde vergilendirilecektir. Bu süreçte amaç, geçişin esnafı zorlamadan, düzenli ve kontrollü şekilde yürütülmesidir. Bu kapsamda bazı muhasebe işlemlerinin meslek kuruluşları aracılığıyla yapılmasına imkan tanınmıştır. Ancak kamuoyunda bu düzenlemenin, serbest muhasebeci mali müşavirlerin yetkilerini zayıflattığı yönünde bazı yanlış değerlendirmeler yapılmaktadır. Açıkça ifade etmek isterim ki söz konusu uygulama, mali müşavirlerin yetkilerini devreden ya da ortadan kaldıran bir adım değildir. Aksine, işlemler ya meslek kuruluşlarımızda görev yapan yetkili mali müşavirler tarafından ya da dışarıdan çalışan meslek mensuplarının gözetimi ve sorumluluğu altında yürütülecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

