Yeni Nesil Tedavilerle Romatoid Artrit Yönetimi

Medicana International İstanbul Hastanesi Romatoloji Uzmanı Dr. Zühre Sarı, iltihaplı romatizma türlerinden "romatoid artrit" tedavisinde yeni nesil tedavilerin moleküler düzeyde bağışıklık sistemine etki ederek eklem iltihabı ortadan kaldırmayı, eklem hasarını ve sakatlığı önlemeyi amaçladığını kaydetti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, erişkinlerde en sık görülen iltihaplı romatizma türlerinden romatoid artrit, daha çok el ve ayak gibi küçük eklemleri etkiliyor. Romatoid artrit tedavisinde kullanılan yeni nesil ilaçlarla hastaların yaşam kalitesini artırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Zühre Sarı, romatoid artritin eklemlerde ağrı, şişlik ve tutukluğa yol açtığını, tedavi edilmediğinde eklem harabiyetine ve sakatlığa neden olabileceğini belirtti.

Sarı, romatoid artrit tedavisinde "hedefe yönelik tedavi" stratejisinin uygulandığını aktararak, şu bilgileri verdi:

"Hastan 3 ay içinde yeterli iyileşme göstermemesi veya 6 ay içinde en düşük hastalık aktivitesine gerilememesi durumunda tedavinin değiştirilmesi gerekiyor. Başlangıç tedavilerine yanıt vermeyen veya yan etki geliştiren hastalar için uygulanan tedaviler, klasik ilaçlardan farklı olarak bağışıklık sistemine spesifik etkiler göstermektedir. Moleküler düzeyde bağışıklık sistemine etki ederek eklem iltihabına yol açan ürünleri ortadan kaldıran bu tedavilerin amacı, eklem iltihabını yok ederek ağrıyı gidermek, eklem hasarını ve sakatlığı engellemek ve yaşam kalitesini artırmaktır."

Biyolojik ilaçların yarar-risk oranının kabul edilebilir düzeyde olduğunu ve uzun vadede iyi tolere edilebildiğini belirten Sarı, bu ilaçların bağışıklığı baskıladıkları için enfeksiyona yatkınlığı artırabileceğini, bu riskin özellikle ileri yaştaki, ek hastalığı olan veya kortizon kullanan hastalarda daha belirgin olduğunu kaydetti.

Sarı, tedavi sırasında idrar yolu, solunum yolu veya başka enfeksiyonlar gelişirse ilaçların enfeksiyon geçene kadar kesilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İlaçlar enjeksiyon bölgesinde kızarıklık, alerjik reaksiyonlar, kolesterol ve karaciğer enzimlerinde yükselme, kan değerlerinde düşme ve divertikülit gibi yan etkiler yapabilir. Bazı ilaçlar, multiple skleroz ve ileri evre kalp yetmezliği olan hastalarda kullanılmaz. Bazı ilaçlar ise 65 yaş üstü, sigara içen, hipertansiyonu ve kolesterol yüksekliği kontrolsüz olan, damar pıhtılaşması açısından risk taşıyan hastalarda verilmez. Düzenli muayene, semptom takibi, kan tahlilleri ve akciğer filmiyle kontrol sağlanmalıdır."

Romatoid artrit dahil diğer bazı iltihaplı romatizmal hastalıkların bağışıklık sisteminin aşırı çalışması, sigara ve ek hastalıklar nedeniyle kanserle ilişkili olduğunu belirten Sarı, romatoid artritin iyi tedavi edilmesi ve hastalık aktivitesinin düşürülmesinin romatizmaya bağlı gelişebilecek lenfoma gibi kanserleri önlediğini kaydetti.

Sarı, tedaviye geç başlanması, sigara kullanımı ve genetik faktörler gibi etkilerin bazı hastalarda ilaçlara yanıtı azaltabildiğini belirterek, uzun süreli iyilik hali sağlandığında tedavilerin kademeli olarak azaltılabileceğini ancak yine de hastalığın yeniden alevlenme riskinin her zaman bulunduğunu aktardı.