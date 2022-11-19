Yeni matrah düzenlemesiyle hangi araba ne kadar ucuzlayacak? İşte olası yeni fiyatlar

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin otomobilde matrah düzenlemesinin 1 Aralık itibarıyla hayata geçirileceğini açıklamasıyla birlikte sıfır araç almak isteyen vatandaşlar da indirim hesabı yapmaya başladı. Mevcut durumda bin 600 cm3'e kadar olan araçlarda, matrahı 120 bin TL'yi aşmayan otomobiller için ÖTV oranı yüzde 45 olarak uygulanıyor. Bu tutar 250 bin TL'ye çıkarılırsa, yüzde 80'lik ÖTV dilimindeki araç yüzde 45 dilimine girecek ve 531 bin TL'lik fiyat 427 bin 750 TL'ye inebilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz günlerde ÖTV'de indirim olacağı iddiaları üzerine bir açıklama yaparak "Otomobilde ÖTV indirimi yok. Matrah düzenlemesi üzerinde çalışıyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Söz konusu uygulamayla ilgili son aşamaya gelindiğini ifade eden Bakan Nebati, matrah düzenlemesinin 1 Aralık itibarıyla hayata geçirileceğini duyurdu.

HANGİ ARABA NE KADAR UCUZLAR?

Bu gelişme sonrası hangi arabanın ne kadar ucuzlayacağı merak konusu oldu. Matrah düzenlemesiyle birlikte ÖTV oranları sabit tutulacak ancak matrah genişletilerek, bazı araçlardan daha az ÖTV alınacak. İndirimle birlikte ÖTV'ye esas olan rakam düşeceği için otomobil fiyatları da düşecek.

200 BİN TL'YE ÇIKARSA YENİ FİYATLAR NASIL OLUR?

1600 cm3'e kadar olan araçlarda, matrahı 120 bin TL'yi aşmayan araçlar için ÖTV oranı yüzde 45 olarak uygulanıyor. Düzenlemeyle birlikte buradaki 120 bin TL'lik tutar 200 bin TL'ye çıkarılırsa bu durumda şu anda yüzde 70'lik ÖTV diliminde bulunan araçlardan yüzde 45 ÖTV alınacak. Yüzde 70'lik hesaplamayla bu aracın bugünkü fiyatı 400 bin TL civarında. 200 bin TL üzerinden yüzde 45 ÖTV ve yüzde 18 KDV hesaplandığında aracın fiyatı 342 bin 200 TL oluyor.

250 BİN TL'YE ÇIKARSA FİYATLAR 100 BİN TL İNEBİLİR

Yüzde 45'lik dilimin matrahı 250 bin TL'ye çıkarılırsa; yüzde 80'lik ÖTV dilimindeki araç yüzde 45 dilimine girecek ve 531 bin TL'lik fiyatı 427 bin 750 TL'ye inecek.