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Yeni Evlenecek Çiftlere Kira Komisyonu Yok

Yeni Evlenecek Çiftlere Kira Komisyonu Yok
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Kırşehir'de tüm emlak danışmanları, Aile Yılı dolayısıyla yeni evlenecek çiftlerden kira komisyonu almayacak. Ayrıca, kiralık ev talepleri ve fiyatları hakkında bilgiler paylaşıldı.

Tüm Emlakçılar Danışmanlar Birliği Kırşehir Şube İl Başkanı Zeynal Biçici, Aile Yılı dolayısıyla yeni evlenecek çiftlerden kira komisyonu almayacaklarını söyledi.

Zeynal Biçici, şehirdeki en yüksek kira bedellerinin 20-25 bin lira, en düşük fiyatların ise 8-10 bin lira aralığında seyrettiğini belirtti. Biçici, özellikle yeni binalarda kiralık ev talebinin yoğun olduğunu, ancak eski binalarda fiyatların düşmesine rağmen kiracı bulunmakta zorluk çekildiğini ifade etti. Biçici, fahiş fiyat uygulamalarının emlak piyasasını derinden etkilediğini vurgulayarak, "Yeni binalarda kiralık ev bulmak neredeyse imkansız, çünkü talep çok yüksek. Ancak eski binalarda fiyatlar düşse de kiracı bulmak zor. Bu durum, hem ev sahiplerini hem de emlakçıları olumsuz etkiliyor" dedi.

Yeni evli çiftlere kira komisyonu müjdesi

Kırşehir'deki kiralık ev arayışında vatandaşın daha uygun fiyatlı seçeneklere yöneldiğini belirten Biçici, "Aile Yılı kapsamında emlakçılar, yeni evlenecek çiftlere destek olmak amacıyla anlamlı bir karar aldı. Kırşehir'deki tüm emlak danışmanlığı birliği üyelerinden ev kiralayacak olan ve evlenen çiftlerden kiralama komisyonu almayacak. Bu kararın, yeni yuva kuracak çiftlerin maddi yükünü hafifletecek. Aile Yılı'nda genç çiftlerimize destek olmak bizim için önemli. Komisyon almayarak onların yanında olacağız" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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