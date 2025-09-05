Haberler

Yeni Eğitim Yılı 'Yeşil Vatan' Temasıyla Başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeni eğitim öğretim yılının 'yeşil vatan' temasıyla başlaması konusunda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e teşekkür etti. Bakan Yumaklı, çocuklara orman sevgisi ve çevre bilinci aşılamayı hedefleyen bu adımın geleceğimiz adına önemli bir yatırım olduğunu vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeni eğitim öğretim yılının "yeşil vatan" temasıyla başlatılması konusunda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e teşekkür ederek, "Evlatlarımızın ilk dersinin 'yeşil vatan' olması, geleceğimiz adına en değerli yatırımlardan biridir." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal'deki hesabından, Bakan Tekin'in AA Editör Masası'nda açıkladığı eğitim öğretim yılının "yeşil vatan" temasıyla başlatılması kararını değerlendirerek, "Evlatların ilk dersinin 'yeşil vatan' olması, geleceğimiz adına en değerli yatırımlardan biridir." paylaşımını yaptı.

Bakan Yumaklı, paylaşımında, çocuklara orman sevgisi ve çevre bilinci aşılamayı hedefleyen adım için Tekin ve eğitim camiasına teşekkür etti.

Bakan Tekin, AA Editör Masası'nda yaptığı açıklamada, Yumaklı ile bu yıl ormanların ve ağaçların bakımı için bir dizi etkinliği birlikte yapma kararı aldıklarını belirterek, eğitim öğretim yılını "Her çocuğumuz bir fidan, ilk dersimiz yeşil vatan" mottosuyla başlatacaklarını bildirmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
