Yeni düzenleme ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki 3 senaryo

Milyonlarca emekliyi doğrudan ilgilendiren en düşük emekli maaşı için yeni düzenleme çalışmaları başladı. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, yaklaşık 4 milyon emeklinin yararlanacağı bir düzenleme üzerinde çalışıldığını açıkladı. Mevcut durumda en düşük emekli maaşı, yılbaşında yapılan yüzde 15.75'lik zamla birlikte 14.469 TL'ye yükselmişti. Ancak artan enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle yeni bir artış gündemde...

HAZİRAN AYI ENFLASYONU...

Son açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda 5 aylık kümülatif artış yüzde 15.09 seviyesinde. Haziran ayı enflasyonunun yüzde 1.5 civarında gerçekleşmesi halinde zam oranının yüzde 16.81'e ulaşması ve en düşük maaşın 16.901 TL olması bekleniyor.

3 İHTİMAL ÜZERİNDE DURULUYOR

Bununla birlikte, enflasyondan bağımsız olarak yapılabilecek artış senaryoları da konuşuluyor.

Bu senaryolara göre;

Yüzde 20 zam yapılırsa maaş 17.363 TL olacak,

Yüzde 25 zam durumunda maaş 18.086 TL'ye çıkacak,

Yüzde 30 zam uygulanırsa en düşük maaş 18.810 TL seviyesine ulaşacak.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, zam oranı ve nihai maaş tutarı da kesinlik kazanacak.

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında maaş alan emeklilerin zam oranları 3 Temmuz Perşembe günü saat 10:00'da açıklanacak enflasyon verilerinin ardından netleşecek.