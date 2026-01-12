Haberler

Yeni Dacia Sandero satışa sunuldu

Yeni Dacia Sandero satışa sunuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa'nın en çok satan otomobillerinden biri olan Dacia Sandero, Türkiye'de satışa çıkıyor. Modern tasarımı ve güçlü motoruyla dikkat çeken yeni model, 2026'nın başından itibaren kullanıcılarla buluşacak.

Yeni Dacia Sandero, Türkiye'de satışa sunuldu.

Avrupa'nın en çok satan perakende otomobillerinden biri olan Dacia Sandero; 2026 yılının ilk günlerinden itibaren Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni Sandero, yeni tasarım detayları ve donanımı ile kullanıcılarıyla buluşuyor.. Kompakt tasarımıyla dikkat çeken otomobil, pratik ve modern bir görünüme sahip. Yeni Sandero, direkt enjeksiyonlu 3 silindirli turbo TCe 100 motoru ve 6 ileri manuel şanzımanla birlikte gelirken, benzinli motoruyla 100 hp güç ve 200 Nm tork sunuyor. Araç, ortalama 5,5L / 100km yakıt tüketimi sunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yazar Erich von Daniken yaşamını yitirdi

Kitapları onlarca dile çevrilen ünlü yazar hayatını kaybetti
İranlı bakanın 'Her şey kontrol altında' iddiası tartışma yarattı

Bakanın iddiası komşuyu karıştırdı! Görüntüler aynı şeyi söylemiyor
Herkes merakla bekliyordu! İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih

İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih
Senatör Graham'dan Trump'a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün

Senatörden Trump'a korkunç çağrı: Onu bir an önce öldürün
Yazar Erich von Daniken yaşamını yitirdi

Kitapları onlarca dile çevrilen ünlü yazar hayatını kaybetti
Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi
Trump, kendisini 'Venezuela'nın Başkan Vekili' olarak ilan etti

Trump'ın yaptığına bakın! Kendisini o ülkenin devlet başkanı ilan etti