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Yeni asgari ücretle 4 çeyrek altın alınabiliyor

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Milyonlarca kişinin merakla beklediği 2025 asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıklandı. Açıklanan miktarla asgari ücret dolar bazında 627 dolara denk gelirken 4 çeyrek altın alınabiliyor.

Milyonlarca çalışana 2025'te ödenecek olan asgari ücret tutarı belli oldu. Buna göre, 1 Ocak 2025 itibaren geçerli olacak asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak belirlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı rakamın ardından yeni asgari ücretin kaç dolara tekabül ettiği ve kaç çeyrek altın alınabildiği de belli oldu.

627 DOLARA DENK GELİYOR

Hayat pahalılığının devam ettiği Türkiye'de, çalışan için ödenecek miktarın dolar bazında 626,70 dolara denk geldiği ve 47 dolarlık zam yapıldığı belirlendi.

Yeni asgari ücretle 4 çeyrek altın alınabiliyor

ALINABİLECEK CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN SAYISI DEĞİŞTİ

Yeni asgari ücretle alınabilecek Cumhuriyet ve çeyrek altın sayısı da değişti. 2002'de 184 lira olan asgari ücretle 1,6 Cumhuriyet altını alınabilirken bu sayı an itibariyle 1,13'e kadar düştü. Bu hesaplamaya göre, asgari ücretle tam olarak 1 Cumhuriyet altını alınabilir ve yaklaşık 2 bin 493 lira bakiye kalıyor.

4 ÇEYREK ALTIN ALINABİLİYOR

Çeyrek altında da aynı dönemde 6,4 olan sayı 4,49'a düştü. Bu durumda, asgari ücretle 4 çeyrek altın alınabilir ve yaklaşık 384 lira bakiye kalıyor.

Yeni asgari ücretle 4 çeyrek altın alınabiliyor

Yeni asgari ücretle 4 çeyrek altın alınabiliyor
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Kira artışına yüzde 60 zam yapılmasına izin verenler, Asgari ücrete yüzde 30 zam yaptırıyorsa sözün bittiği yerdeyiz.

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Haber YorumlarıWonder Woman:

Maytap geçiyorlar bizimle ..!

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Haber YorumlarıYILDIZ:

Ne oldu şimdi ekonomi mi düzeldi.

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Haber YorumlarıAbdullah KARAMAN:

Süriyeyi daha çok düşünüyor ve seviyorsunuz. Bence siz burayı bırakın gidin orada cumhurbaşkanlığı yapın. Allah aşkına artık yeter.

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Haber YorumlarıNuh Balcı:

Türkiye uçuyor ??

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Haber YorumlarıSinan Bulduk:

Size yatırım fırsatı da tanıyor devlet..ağlamayın artık..

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Haber YorumlarıCesan Lu:

3 grup masaya oturuyor. Birisi zam yapan fırsatçı grup iş veren , diğeri onu destekleyen görmezden gelen ne kadar zam yaparsan o kadar kdv alırım diyen çalışma bakanlığı ses çıkınca

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Haber YorumlarıKaram:

Sene 2binlerde 11 tane çeyrek ediyordu

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Haber YorumlarıBabilya :

Asgari ücret kiramı ödiyebiliyorsa,gıda da yeterliyse oh ne ala

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Haber YorumlarıBabilya :

Ya emekliler

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