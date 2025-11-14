Haberler

Yemeksepeti, Türkiye'nin En Sevilen Online Yemek Sipariş Markası

Yemeksepeti, MediaCat ve Ipsos işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Türkiye'nin Lovemark'ları 2025' araştırmasında, 'Online Yemek Sipariş Markası' kategorisinde birinci gelerek önemli bir başarıya imza attı. Markanın sevgi skoru, kullanıcılarla kurduğu samimi bağ sayesinde yükseliş gösterdi.

Yemeksepeti, MediaCat ve Ipsos işbirliğiyle hazırlanan " Türkiye'nin Lovemark'ları 2025" ( Türkiye'nin En Sevilen Markaları) araştırmasında "Online Yemek Sipariş Markası" kategorisinde ilk sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaCat liderliğinde Ipsos tarafından Türkiye'yi temsil eden 2 bin kişilik örneklemle gerçekleştirilen, "Türkiye'nin Lovemark'ları 2025" araştırmasının sonuçları açıklandı.

Araştırma sonucunda Yemeksepeti, bu yıl üçüncü kez Türkiye'nin sevilen markaları arasında yer alırken, Lovemark endeksindeki puanını geçen yıla göre 4 puan artırdı.

Markaların tüketicilerin zihin ve kalplerindeki konumunu ölçen araştırmada Yemeksepeti, Lovemark endeksindeki puanını artırarak rakipleriyle arasındaki farkı daha da açarken, söz konusu başarısında özellikle zihin payındaki konumu etkili oldu.

Araştırma, "markanın zihin payı" (akla ilk gelen marka olma), "duygusal yakınlık derecesi", "beklenti ve ihtiyaçları karşılama düzeyi" ve "tüketiciler için ne kadar vazgeçilmez olduğu" gibi 4 temel kritere dayandı.

Söz konusu kriterlerin belirli ağırlıklarla Yapısal Eşitlik Modeli (SEM) kullanılarak analiz edilmesiyle markaların Lovemark skoru hesaplandı.

Şirketin son dönemde benimsediği "Keyfin Yerine Gelsin" iletişim yaklaşımı, kullanıcılarla kurulan samimi bağı güçlendirirken, Yemeksepeti'nin hem markaya duyulan sevgi hem de akla ilk gelen marka olma skorlarında yükselişine katkı sağladı.???????

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
