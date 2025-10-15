Yemeksepeti, The Hammers Awards'ta Beş Ödül Kazandı

YEMEKSEPETİ, pazarlama ve iletişim dünyasının prestijli ödül törenlerinden The Hammers Awards'ta, iki altın, iki gümüş ve bir bronz olmak üzere toplam beş ödül kazandı.

Türkiye'deki şirketlerin ekip başarılarını ödüllendiren The Hammers Awards, bu yıl da sektörün en iyilerini bir araya getirdi. Alanında uzman jüri üyelerinin değerlendirmeleriyle sonuçlanan yarışmada, Yemeksepeti; pazarlamadan halkla ilişkilere, marka deneyiminden sadakat programlarına kadar geniş bir yelpazede yürüttüğü projelerle öne çıktı.

PAZARLAMA VE MARKA DENEYİMİNDE ALTIN BAŞARI

Yemeksepeti, The Hammers Awards'ta iki farklı projeyle altın ödüle layık görüldü. 'Yemeksepeti ile Keyfin Yerine Gelsin' kampanyası, Marka Deneyimi, Medya ve İçerik Bölümü'nde 'Entegre Medyayı En İyi Kullanan Ekip' kategorisinde Altın ödülün sahibi oldu. Ayrıca, 'Sepette100 ile Keyfin Yerine Gelsin' projesi ise Sektörel Kategoriler bölümünde 'E-ticaret Sektöründe En İyi Pazarlama Ekibi' seçilerek ikinci altın ödülü getirdi.

PR VE YARATICI İÇERİKTE GÜMÜŞ ÖDÜLLER

Yemeksepeti, halkla ilişkiler ve içerik pazarlaması alanlarındaki projeleriyle iki gümüş ödül kazandı. 'Yemeksepeti Keyif Haritası Araştırması ve Basın Gezisi', 'En İyi PR Ekibi' kategorisinde gümüş ödül elde etti. Markanın projelerinden 'Fav İkonu Dönere Dönüşüyor' çalışması ise 'En İyi İçerikle Pazarlama Ekibi' kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu.

SADAKAT PROGRAMI YECLUB'A BRONZ ÖDÜL

Kullanıcılarına özel avantajlar sunan sadakat programı 'YeClub', Yemeksepeti'ne bir diğer ödülü kazandırdı. Marka Deneyimi, Medya ve İçerik Bölümü altında değerlendirilen program, 'En İyi Sadakat Programı Ekibi' kategorisinde Bronz ödüle layık görüldü.