Haberler

Yemeksepeti'nde üst düzey atamalar

Yemeksepeti'nde üst düzey atamalar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemeksepeti, pazarlama operasyonlarını yönetmek üzere Mert Tanyeri’yi Pazarlama Lideri, kamu ilişkilerini güçlendirmek için Dilan Can’ı Kamu Politikaları ve Kamu İlişkileri Direktörü olarak atadı.

Yemeksepeti'nde Mert Tanyeri, Pazarlama Lideri, Dilan Can ise Kamu Politikaları ve Kamu İlişkileri Direktörü olarak atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yemeksepeti, büyüme stratejisi ve kurumsal ilişkilerini güçlendirmek amacıyla yönetim kadrosunda üst düzey atamalar gerçekleştirdi.

Bu kapsamda şirketin Pazarlama Lideri görevine Mert Tanyeri, Kamu Politikaları ve Kamu İlişkileri Direktörü görevine de Dilan Can getirildi.

Tanyeri, yeni pozisyonunda markanın tüm pazarlama operasyonlarına ve büyüme stratejilerine liderlik edecek. Can ise şirketin kamu kurumlarıyla ilişkilerini, regülasyon süreçlerini ve iş dünyası paydaşlarıyla temaslarını yönetecek.

Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve İşletme çift ana dal programlarından mezun Mert Tanyeri, kariyerine 2012'de PepsiCo'da başladı. Ardından Eti, Ferrero, L'Oreal ve Hepsiburada gibi şirketlerde marka yönetimi ve büyüme alanlarında sorumluluklar üstlenen Tanyeri, Yemeksepeti'ne Şubat 2024'te Kıdemli Pazarlama Lideri olarak katıldı. Tanyeri, Ekim 2024'te Delivery Hero bünyesinde "Bölgesel Pazarlama Lideri" görevine getirilerek kampanya stratejilerinin oluşturulmasına katkı sağladı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Dilan Can, kariyerine avukat olarak başladı. Uzun yıllar Ticaret Bakanlığı bünyesinde Dış Ticaret Uzmanı olarak görev yapan Can, Dünya Ticaret Örgütü, ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle ikili ticari ilişkiler ile uluslararası anlaşmalar ve hizmet ticareti konularında çalışmalar yürüttü. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen IVLP programına iki kez davet edilen Can, son olarak Çin'in Guangzhou kentinde Ticaret Ataşesi olarak görev yaptı. Can, buradaki görevinde sınır ötesi e-ticaret, dijital hizmetler, yatırımlar ve teknoloji ekosistemi üzerine yoğunlaştı.

Kaynak: AA " / " + Oktay Özdemir -
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı

Türkiye'de tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor hazır, işte detaylar
Raporda dikkat çeken maddeler! AİHM kararları, kayyum, terör suçları...

Raporun en dikkat çeken maddeleri! Kayyum, terör suçları...
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı

Canlı yayında dört partinin ismini saydı: İttifak yapabiliriz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın koltuğu sallanıyor! Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır

Koltuğu sallanıyor! Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır
Çocuklar Duymasın'ın Orçun'unu görenler tanıyamadı

Son halini görenler gözlerine inanamadı
Türk dizilerine dev destek: Bölüm başına 100 bin dolar!

Türk dizilerine dev destek: Bölüm başına 100 bin dolar!
Türk gazeteciden Spalletti'yi delirten soru! Şoke oldu

Türk gazeteciden Spalletti'yi delirten soru!
Trump'ın koltuğu sallanıyor! Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır

Koltuğu sallanıyor! Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır
Ünlü futbolcuyu zorla askere götürmek istedi, ortalık fena karıştı

Ünlü futbolcuyu zorla askere götürmek istedi, ortalık fena karıştı
Galatasaray'ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an

Galatasaray'ın tarihi zaferine tek hareketiyle damga vurdu