Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülkü Karakuş, Türkiye'nin yem üretiminin 30 milyon tona yaklaştığını belirterek, üretimde Avrupa'da ilk, dünyada ise ikinci sırada yer aldıklarını bildirdi.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen 7. Yumurta Zirvesi, çeşitli oturumlarla devam ediyor.

Zirveye katılan Karakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de tarım sektörünün son yıllarda önemli gelişme kaydettiğini, yem üretimi ve ihracatında da önemli bir potansiyele ulaşıldığını söyledi.

Türkiye'nin yıllık yem üretiminin 30 milyon tona yaklaştığını belirten Karakuş, "Yem üretiminde Avrupa'da birinciyiz, dünyada ikinciyiz. Kurulu kapasitemiz de 40 milyon ton civarında. Bunun 18 milyon tonluk kısmı büyükbaş yemleri, 12 milyon tonluk kısmı kanatlı yemleri, 20 milyon tona yakın da balık yemleri var. İhracatımız 1 milyon tonu geçti. Önümüzdeki yıllarda hem üretimimiz hem de ihracatımız daha da artacaktır, bunu görebiliyoruz." diye konuştu.

Buğday üretiminde herhangi bir sıkıntı yok

Türkiye'nin bu yıl tahıl üretiminde de önemli seviyelere ulaştığını dile getiren Karakuş, yaklaşık 25 milyon ton buğday, 10 milyon ton arpa ve 8 milyon ton mısır üretildiğini kaydetti.

Buğday stokunun 17 milyon tonu aştığını bildiren Karakuş, ülkede buğday arzı konusunda herhangi bir sıkıntı bulunmadığını vurguladı.

Avrupa ülkeleri ve dünyanın farklı bölgelerinde kuraklık nedeniyle tarımsal üretimde düşüş yaşandığına dikkati çeken Karakuş, Türkiye'de ise bu yönde bir sorun görülmediğini ve buğday üretiminin beklenen rekolteye ulaştığını belirtti.

Kaynak: AA