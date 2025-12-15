Haberler

Bayburt'taki Yelpınar Göleti'nde su tutulmaya başlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bayburt'ta yapımı tamamlanan Yelpınar Göleti'nde su tutulmaya başlandığını açıkladı. Göletin, tarımsal üretime ve Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bayburt'ta yapımı tamamlanan Yelpınar Göleti'nde su tutulmaya başlandığını duyurdu. Göletin, tarımsal üretime ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bayburt'taki Yelpınar Göleti'nde su tutulmaya başlandığını açıkladı. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bayburt'a müjdeli bir haber verdiklerini belirterek, göletin hizmete girdiğini ifade etti.

Yumaklı, Yelpınar Göleti'nin sağlayacağı ekonomik katkıya dikkat çekerek, "377 milyon lira yatırımla şehrimize kazandıracağımız gölet, 9 bin 900 dekar tarım arazisine can suyu olacak ve ülke ekonomisine yıllık 85 milyon lira katkı sağlayacak. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Yelpınar Göleti ile birlikte Bayburt'ta tarımsal verimliliğin artması ve bölge ekonomisinin güçlenmesi hedefleniyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
