YEDAŞ'tan 'Yaşamın Enerjisi' Ulusal Fotoğraf Yarışması

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) tarafından Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliğiyle düzenlenen "Yaşamın Enerjisi" Ulusal Fotoğraf Yarışması başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yarışma, hayata anlam katan anları, mekanları ve hikayeleri fotoğraf sanatıyla görünür kılmayı hedefliyor.

Yarışma izleyiciye, bakarken enerji ve iyi his veren, hayatın içindeki canlı ve pozitif anları kadrajlamayı amaçlıyor.

Yarışma kapsamında bir çocuğun gülüşü, sokakta paylaşılan mutluluk anları ya da güneşin ilk ışıklarının kenti aydınlattığı kareler gibi doğanın ve hayatın ilham veren görünümleri fotoğrafseverlerin değerlendirmesine sunulacak.

Yarışmaya 18 yaş üstü amatör ve profesyonel tüm katılımcılar ücretsiz olarak katılabilecek. Katılımcılar en fazla dört adet renkli veya siyah-beyaz fotoğrafla başvuruda bulunabilecek. Tamamen yapay zeka ile üretilmiş görseller kabul edilmeyecek, tüm eserlerin katılımcıya ait olması gerekecek.

Dereceye giren fotoğraflar, YEDAŞ'ın ev sahipliğinde düzenlenecek sergide sanatseverlerle buluşturulacak.

Yarışmada birincilik ödülü TFSF Altın Madalya ve 40 bin lira, ikincilik ödülü 30 bin lira, üçüncülük ödülü 20 bin lira olacak. Ayrıca üç katılımcıya 10 bin liralık mansiyon, en fazla 35 esere de 5 bin liralık sergileme ödülü verilecek.

Başvurular 15 Kasım saat 23.00'e (TSİ) kadar https://www.yedas.com/yasamin-enerjisi-fotograf-yarismasi/ yapılabilecek.

Yarışma sonuçları 21 Kasım'da açıklanacak, ödül töreni ve sergi tarihi ise YEDAŞ tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak.