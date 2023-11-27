YEDAŞ, İş Sağlığı ve Güvenliği İçin Aileleri de Hedefliyor

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), iş sağlığı ve güvenliğini artırmak amacıyla çalışanların aileleriyle daha yakın ilişki kurmayı hedefleyen bir projeye imza attı. Proje, iş sağlığı kültürünün çalışanlarda ve ailelerde farkındalık oluşturmasını amaçlıyor.

İş sağlığı ve güvenliğinin bir yaşam biçimi olması için ailelerin de desteklerini almayı hedeflediklerini söyleyen YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, "Sadece çalışanlarımızın değil, ailelerimizin de iş sağlığı ve güvenliği konusunda katkı sağlayan bireyler olmalarını önemsiyoruz" dedi.

Enerji sektöründe Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde hizmet veren Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ), 'iş sağlığı ve güvenliğini(İSG)' artırmak amacıyla özel bir projeye imza attı. Proje, çalışanların aileleri ile daha yakın bir ilişki kurulmasını ve iş sağlığı kültürünün çalışanlarda oluşturulduğu gibi, ailelerde de farkındalık oluşturmasını amaçlıyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, "Bu amaca yönelik olarak, iş sağlığı ve güvenlik birimi ekiplerimiz, yöneticilerimizle birlikte çalışanlarımızı evlerinde ziyaret ederek daha yakın bir ilişki kuruyor. Bu ziyaretler sırasında ailelerimiz ile tanışıyor, iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi veriyor ve bu konuda aileleri de sürece dahil ediyoruz" diye konuştu.

'Sıfır iş kazası' hedefi

Kurum olarak 'sıfır iş kazası' hedeflerine tüm paydaşlarla birlikte emin adımlarla yürüdüklerini ifade eden Bilgi, "Her durumda çalışanımızla birlikte olduğumuzu onlara hissettirmek istiyoruz. Bazen sahada çalışma esnasında, bazen vardiya sonrası mangal başında bazen de kahvaltıda bir araya geliyoruz" şeklinde konuştu.

"Aileler de katkı sağlamalı"

İSG'nin bir yaşam biçimi olması için ailelerin de desteklerini almayı hedeflediklerini söyleyen Genel Müdür Yunus Emre Bilgi, "YEDAŞ olarak, sadece çalışanlarımızın değil, ailelerimizin de iş sağlığı ve güvenliği konusunda katkı sağlayan bireyler olmalarını önemsiyoruz. Bu başarının sağlanması, çalışanlarımızın aileleri ile iş birliği içinde olmamıza dayanmaktadır" ifadelerini kullandı. - SAMSUN