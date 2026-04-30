YEDAŞ 2026-2030 döneminde Sinop'ta 8 milyar liralık yatırım yapacak

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) tarafından Sinop'ta, 2026-2030 döneminde yaklaşık 8 milyar liralık yatırım yapılması planlanıyor.

YEDAŞ İşletme ve Operasyonları Direktörü Barış Demir, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Sinop'ta, alanlarında uzman 200 personel, 2 binin üzerinde trafo ve 9 bin kilometreyi aşan hat uzunluğuyla abonelerine hizmet verdiklerini söyledi.

Enerji hizmetinin merkezinde güçlü insan kaynağının yer aldığını belirten Demir, amaçlarının bölgede tedarik sürekliliğini en üst seviyede sağlamak olduğunu dile getirdi.

Kullanıcı başına ortalama kesinti süresi ve sayısı bakımından son 7 yılda önemli başarı elde ettiklerine dikkati çeken Demir, Sinop'ta 2019 yılında 1469 dakika olan ortalama kesinti süresinin 2025 yılında 793 dakikaya gerilediğini ifade etti.

2019'da 15,8 olan kesinti sayısının ise 2025'te 11,5'e kadar düştüğünü söyleyen Demir, yatırımların sadece saha çalışmalarıyla sınırlı kalmadığını, teknolojik dönüşüme de öncelik verdiklerini belirtti.

Bu kapsamda, uzaktan denetim ve veri toplama sisteminin kritik rol üstlendiğine işaret eden Demir, "Bu sistemle herhangi bir dağıtım merkezine gitmeden uzaktan enerji kesme-verme yapabiliyor ve yük akışını değiştirebiliyoruz. Bu da bölgeye ekip gönderme zorunluluğunu ortadan kaldırarak kesinti sürelerini azaltıyor ve iş sağlığı güvenliği risklerini minimize ediyor." dedi.

Demir, 2026-2030 uygulama döneminde Sinop bölgesine 8 milyar liralık yatırım yapmayı planladıklarını belirterek, "Sinop için planladığımız 8 milyar liralık yatırım programı yalnızca bugünün değil, geleceğin enerji ihtiyacına da yanıt verecek güçlü bir altyapının temelini oluşturuyor. Kesinti süreleri ve sıklığında sağladığımız iyileşme, bu yaklaşımın sahadaki karşılığıdır. Önümüzdeki dönemde de yatırımlarımızı sürdürerek Sinop'ta kesintisiz enerji hedefimizi daha da ileri taşıyacağız." diye konuştu.

Toplantıya, YEDAŞ Bölgeler Koordinatörü Emin Uğur Asan, Sinop Bölge Müdürü Koray Keseroğlu ve Kurumsal İletişim Müdürü Emin Genç de katıldı.