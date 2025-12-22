Haberler

Tüik: Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 31,19, Aylık Yüzde 1,02 Arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'nin Kasım 2025 verilerini açıkladı. YD-ÜFE, bir önceki aya göre yüzde 1,02, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 30,01 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,19 artış gösterdi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Kasım 2025 verilerini açıkladı. Buna göre; YD-ÜFE 2025 yılı kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,02, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 30,01, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,19 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,67 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) kasım ayı verilerine göre; YD-ÜFE 2025 yılı kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,02, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 30,01, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,19 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,67 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 40,75 artış, imalatta yüzde 31,02 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 28,24 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 36,70 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 38,38 artış, enerjide yüzde 22,00 artış, sermaye mallarında yüzde 29,75 artış oldu.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 0,99 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,82 artış, imalatta yüzde 0,99 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,03, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,37, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,46, enerjide yüzde 4,65, sermaye mallarında yüzde 0,14 artış olarak hesapladı.

Kaynak: ANKA / Ekonomi
Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü

Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak

Zemheri soğukları geldi çattı! 40 gün yurdu esir alacak
Manisa'da eşini öldürüp tarlaya atan cani, Ağrı'da sınırda yakalandı

Eşini öldürdü, sınırda yakalandı! Gösterdiği adresten vahşet çıktı
MHP'den AVM'ler için dikkat çeken öneri: Pazar günleri kapalı olsun

MHP'den dikkat çeken öneri! Yüzlerce AVM zorda kalabilir
Gazze'de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü! Çok sayıda ölü var

Gazze'yi vuran bu kez İsrail değil! 22 bina çöktü, çok sayıda ölü var
Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak

Zemheri soğukları geldi çattı! 40 gün yurdu esir alacak
Somer Sivrioğlu yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine duygusal mesaj

Yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine...
Torreira için verilen kararlar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyonlarda karar doğru mu? Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti
Icardi'den Hagi'ye mektup

Icardi'den Hagi'ye mektup
Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın! 123 yıllık tarihi hatırlattı

Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Kargo teslimi için attığınız imza hayatınızı karartabilir

Aman dikkat! Kargo teslimi için attığınız imza hayatınızı karartabilir
Fener'in yeni yıldızı son maçında neye uğradığını şaşırdı

Fener'in yeni yıldızı son maçında neye uğradığını şaşırdı
Altın haftaya tarihi rekorla başladı

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
title