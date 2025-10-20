Haberler

YD-ÜFE'de Yıllık Artış Yüzde 27,71

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 27,71 artış göstermiştir. Aylık artış ise yüzde 2,01 olarak kaydedilmiştir.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 27,71 arttı, aylık yüzde 2,01 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,01 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 27,55 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,71 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,19 artış gösterdi.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 27,72 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 27,06 artış, imalatta yüzde 27,72 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 24,54 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,50 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 33,45 artış, enerjide yüzde 22,76 artış, sermaye mallarında yüzde 26,91 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 2,01 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,49 artış, imalatta yüzde 2,01 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,84 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,41 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,75 artış, enerjide yüzde 3,39 artış, sermaye mallarında yüzde 1,26 artış olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk ifadeye götürüldü

Koç Holding'e bağlı otellerin genel müdürü ifadeye götrüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 yaşındaki dünyaca ünlü isimden 90 milyon dolarlık imza

37 yaşında 90 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı
Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum

Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum
Hatay'da sağanak yağış heyelana neden oldu! Otoyol kapandı, okullar tatil edildi

Sağanak kenti fena vurdu! Otoyol kapandı, okullar tatil edildi
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Yakın arkadaşından yeni açıklama

Sanat camiası diken üstünde! Yakın arkadaşı son durumunu açıkladı
37 yaşındaki dünyaca ünlü isimden 90 milyon dolarlık imza

37 yaşında 90 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal çıkış: Türkiye büyükelçisi yarın geri çekilmeli

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal Türkiye çağrısı
İş adamına kanlı pusu! Aracına kurşun yağdırdı

İş adamına kanlı pusu! Aracına kurşun yağdırdı
Zeki Triko'nun sahibi Ahmet Zeki Başeskioğlu hayatını kaybetti

Türkiye tarihine damga vurmuştu! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Özel sağlık sigortasında yeni dönem! 1 Ocak 2026'da başlıyor

Sağlık sigortasında yeni dönem! Devrim gibi değişiklikler geliyor
Arda Güler oyuna girdi ve maçın kaderini değiştirdi! 3 puan Real Madrid'in

Oyuna girdi, Real Madrid'i ipten aldı! Harikasın Arda
İsrailli Bakan Ben Gvir'den skandal mesaj: Rehineleri aldık, yeniden savaşmalıyız

İsrailli Bakan Ben Gvir'den skandal Gazze mesajı
Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu

Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.