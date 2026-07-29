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Yaz meyve ve sebzeleri tezgahları süsledi

Yaz meyve ve sebzeleri tezgahları süsledi
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Samsun’un Çarşamba ilçesinde her hafta çarşamba günleri kurulan halk pazarlarında, yaz mevsiminin gözde meyve ve sebzeleri tezgâhlardaki yerini aldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde her hafta çarşamba günleri kurulan halk pazarlarında, yaz mevsiminin gözde meyve ve sebzeleri tezgahlardaki yerini aldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde her hafta çarşamba günleri kurulan halk pazarı, sabahın erken saatlerinden itibaren alışveriş hareketliliğine sahne oldu. İlçe merkezi ile çevre mahallelerden gelen vatandaşlar, taze ve mevsimlik ürünleri tercih ederken, meyve ve sebze tezgahlarındaki uygun fiyatlar hem vatandaşın hem de esnafın yüzünü güldürdü.

Vatandaş fiyat karşılaştırması yaptı

Pazara gelen vatandaşlar, alışveriş öncesinde farklı tezgahları gezerek fiyat karşılaştırması yaptı. Özellikle mevsim ürünlerine ilginin yüksek olduğu gözlenirken, uygun fiyatlı ürünlerin bulunduğu tezgahlarda zaman zaman yoğunluk yaşandı.

Esnaf hareketlilikten memnun

Pazar esnafı, yaz sezonuyla birlikte alışveriş yoğunluğunun arttığını belirterek, ürünlerin büyük bölümünün taze ve günlük olarak tezgahlara getirildiğini ifade etti. Esnaf, maliyetlerdeki artışın bazı ürünlerin fiyatlarına yansıdığını ancak satışların hareketli geçmesinden memnun olduklarını dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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