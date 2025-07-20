Yaz Aylarında Salmonella Bakterisi Tehlikesine Dikkat!

Medipol Bahçelievler Hastanesi'nden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Dilan Öztürk, sıcaklık artışıyla çoğalan Samonella bakterisi tehlikesine karşı gıda güvenliği ve hijyen kurallarının önemini aktardı.

Medipol Sağlık Grubundan yapılan açıklamaya göre, yaz aylarının vazgeçilmezi piknik ve açık hava etkinliklerinde besin zehirlenmelerine yol açan Salmonella bakterisi tehlikesi artıyor.

Salmonella özellikle bu mevsimde gıda zehirlenmelerinde en yaygın sebep olarak öne çıkıyor. Virüs basit hijyen kuralları ihmal edildiğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medipol Bahçelievler Hastanesi'nden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Dilan Öztürk, Salmonella bakterisinin özellikle sıcakların artmasıyla birlikte yaz aylarında daha sık karşılaşılan bir bakteri olduğunu belirtti.

Öztürk, "Salmonella, 2 binden fazla alt türü bulunan ve çoğunlukla bağırsak enfeksiyonlarına yol açan bir bakteri. Besin zehirlenmelerinde önemli bir yere sahip." ifadelerini kullandı.

Salmonella bakterisi bulaşma yolları hakkında Öztürk, şunları anlattı:

"Sıcak ve nemli ortamları seviyor ve özellikle çürümüş ya da uygun pişirilmemiş besinlerde hızla çoğalıyor. Ağız yoluyla dışkıdan bulaşan bu bakteri, genellikle hayvanlar ve insan bağırsaklarında bulunuyor. Kontamine olmuş eller ve gıdalar yoluyla kişilere bulaşıyor. Enfekte olduktan sonra yaklaşık 2 ila 3 gün içinde belirtiler ortaya çıkıyor."

Hastalarda genellikle bulantı, kusma, ateş, ishal ve karın krampları görüldüğünü belirten Öztürk, "Bu belirtiler ortaya çıktıktan sonra vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor. Çoğu vakada hastalık tedavi olmadan kendiliğinden iyileşse de özellikle bebekler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ciddi sıvı kaybına bağlı hastaneye yatış gerekebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Kaynağı belli olmayan sulardan içilmemeli"

Uzm. Dr. Öztürk, piknik ya da doğa aktivitelerinde kaynağı belli olmayan sulardan su içilmemesi gerektiğini vurgulayarak, tavuk, et, deniz ürünleri ve yumurtanın iyi pişirilmeden tüketilmemesi gerektiğine dikkati çekti.

Kişisel hijyenin bulaşmayı önlemede kritik olduğunun altını çizen Öztürk, "Eller yemek öncesi ve sonrası, tuvalet sonrası mutlaka su ve sabunla yıkanmalı. Çiğ et ile sebze ve meyvelerin temas etmemesine özen gösterilmeli. Kesme tahtaları ayrı kullanılmalı ve buzdolabında gıdalar uygun koşullarda saklanmalı." ifadelerini kullandı.

Öztürk, Salmonella'nın evde de bulaşma riskinin yüksek olduğunu belirterek, "Çiğ eti kestiğimiz tahtaları iyice temizlemeden sebze veya meyve doğramamalıyız. Aksi takdirde ev ortamında da bakterinin yayılmasına zemin hazırlanmış olur." uyarısında bulundu.

Sebzeler, meyveler, baharatlar ve çerezlerde kontamine olabildiğini, son zamanlarda bu tür gıdalardan kaynaklanan salgınlar görüldüğünü hatırlatan Öztürk, gıda güvenliğine her zamankinden daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.