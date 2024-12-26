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Yatırımcıların yeni gözdesi gremse altın oldu

Yatırımcıların yeni gözdesi gremse altın oldu
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Yatırımcılar ve koleksiyonerler için farklı bir tercih olan nadir bir altın türü, piyasada büyük ilgi görmeye başladı. Özellikle yatırımcılar, değeri hızla artan bu özel altına yöneliyor.

Birikimlerini güvenli liman olarak nitelendirilen altında değerlendirmek isteyen yatırımcıların ilgisi son dönemde gremse altınlara kaydı. 22 ayar has altından üretilen gremse altınlar yüksek değeriyle ön plana çıkıyor. Ortalama 17,54 gram ağırlığa sahip olan bu özel altın türü, kulplu modellerde 18,15 grama kadar ulaşabiliyor.

KISA VE UZUN VADELİ KAZANÇ

Uzmanlar ise çeyrek altının 10 katı değerinde olan gremse altının kısa ve uzun vadeli kazanç potansiyelini artıran bir seçenek olduğunu belirtiyor.Gremse altın sınırlı üretimi ve özgün tasarımıyla koleksiyoncular için de özel bir anlam ifade ediyor. Bu altın türü,üzerinde Atatürk portresi ve Türkiye Cumhuriyeti Darphanesi ibaresiyle piyasada yer alıyor.

GÜNCEL FİYATI

Piyasada gremse altının alış fiyatı 48 bin 210 TL, satış fiyatı ise 49 bin 321 TL'den işlem görüyor.

Haberler.com / Umut Halavart - Ekonomi
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