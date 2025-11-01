Haberler

Yatırım ve BES Fonlarında Artış

Güncelleme:
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,18, BES fonları ise yüzde 1,04 değer kazandı. Hisse Senedi Fonları en fazla yükselen kategori olurken, Kıymetli Maden Fonları tek değer kaybeden kategori oldu.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,18 ve BES fonları yüzde 1,04 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 2,70 ile "Hisse Senedi Fonları"nda gerçekleşirken, tek değer kaybeden yüzde 4,70 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 2,29 ile "Hisse Senedi"nde görülürken, tek gerileyen fon yüzde 4,46 ile "Kıymetli Madenler" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Haftalık Yatırım Fonları

Yatırım Fonları1,181703203
Borsa Yatırım Fonları1,18215
Borçlanma Araçları Fonları0,85830
Fon Sepeti Fonları0,866618
Hisse Senedi Fonları2,701643
Karma ve Değişken Fonlar1,6213720
Katılım Fonları0,176915
Kıymetli Maden Fonları-4,70022
Para Piyasası Fonları0,78740
Serbest Fon1,161110125
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları1,0436632
Başlangıç Fonları0,77100
Borçlanma Araçları0,87440
Değişken1,391355
Devlet Katkısı1,77120
Endeks2,1450
Fon Sepeti Fonu0,90185
Hisse Senedi2,29350
Karma1,1163
Katılım0,74343
Kıymetli Madenler-4,46016
OKS Katılım0,86240
OKS Standart1,24100
Para Piyasası0,79130
Standart1,51130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon2,1230
Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi

title
